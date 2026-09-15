'MasterChef Celebrity Legends' anuncia a su segundo expulsado tras un plato casi sin cocinar: "¿Vas para atrás?"

La segunda entrega de 'MasterChef Celebrity Legends' terminó con una nueva despedida en las cocinas de La 1. Manuel Díaz 'El Cordobés' se convirtió en el segundo expulsado de la edición después de fallar en una prueba de eliminación marcada por el flambeado, en la que su plato no convenció al jurado por el punto de la carne y una salsa que quedó grumosa.

La salida dejó además una pulla de los jueces al recordar su anterior paso por el formato. "En tu anterior edición saliste en el cuarto programa y en esta en el segundo, ¿vas para atrás?", le preguntaron al torero, que se tomó con humor una eliminación que le llegó mucho antes de lo esperado.

Antes de llegar a ese desenlace, los aspirantes tuvieron que reproducir un ramen después de observar cocinar conjuntamente al jurado. Ruth Lorenzo y Marina Rivers fueron las más destacadas, mientras Mala Rodríguez, Santiago Segura y el propio Manuel Díaz ni siquiera consiguieron emplatar a tiempo.

Bustamante firma su primera victoria

La prueba de exteriores llevó al grupo al Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, donde cocinaron para 80 voluntarios de Manos Unidas. El equipo rojo, capitaneado por Ruth Lorenzo, se impuso al azul y David Bustamante fue elegido como el mejor aspirante de la prueba, consiguiendo además una donación de 4.000 euros para la organización.

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Ya en la eliminación, Bibiana Fernández, Anabel Alonso, Pocholo, Santiago Segura, María Escoté, Marina Rivers y 'El Cordobés' tuvieron que superar un 'Buscaminas' antes de cocinar con los ingredientes obtenidos y aplicar la técnica del flambeado. Tras la cata, Anabel, Pocholo y Manuel quedaron en la cuerda floja hasta que Pepe Rodríguez dictó la sentencia final: el aspirante que no continuará en el programa es Manuel.