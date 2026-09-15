Regreso a la pública
Florentino Fernández vuelve a TVE tras su paso por la última edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3
El humorista se incorpora a la nueva etapa de 'Me resbala', que tendrá a Yolanda Ramos como presentadora y recuperará a varios rostros históricos del formato.
Florentino Fernández prepara su regreso a TVE después de cerrar hace apenas unas semanas la decimotercera edición de 'Tu cara me suena', donde volvió a ejercer como miembro del jurado junto a Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita. El cómico cambia ahora Antena 3 por La 1 para incorporarse a uno de los formatos de humor que la cadena pública recuperará esta temporada.
Según adelanta El Confi TV, Fernández formará parte de la nueva etapa de 'Me resbala' junto a Anabel Alonso y Edu Soto. Los tres conocen perfectamente la mecánica del programa y volverán a enfrentarse a sus habituales pruebas de improvisación, entre ellas el popular 'Teatro dependiente'. Su fichaje supone además una nueva coincidencia televisiva entre los tres, que actualmente participan en 'MasterChef Celebrity Legends'.
El regreso de 'Me resbala' a la televisión fue adelantado por YOTELE, donde desvelamos en exclusiva que la pública había elegido a Yolanda Ramos para ponerse al frente del formato.
De Arturo Valls y Lara Álvarez a Yolanda Ramos
Esta será la tercera etapa de 'Me resbala' en una cadena diferente. El programa nació en Antena 3 con Arturo Valls, donde permaneció durante cinco temporadas entre 2013 y 2021, y posteriormente saltó a Telecinco en 2023 con Lara Álvarez como presentadora. TVE apuesta ahora por una nueva versión con Yolanda Ramos como maestra de ceremonias.
La cadena pública todavía tiene pendiente anunciar oficialmente el reparto completo y la fecha de estreno. La incorporación de Florentino Fernández, Anabel Alonso y Edu Soto refuerza, no obstante, la intención de recuperar parte del espíritu de las primeras temporadas con cómicos que ya conocen de primera mano las pruebas y el tono del formato, a la espera de conocer qué otros nombres completarán el elenco.
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