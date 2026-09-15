La crisis de laSexta contagia a Alfonso Arús: 'Aruser@s' pierde el liderazgo matinal y casi la mitad de su audiencia en año y medio

Durante años, 'Aruser@s' operó en laSexta como una anomalía de física televisiva: un cohete de humor, zapping y levedad madrugadora (07:00 a 11:00) capaz de desafiar, tutear y arrebatarle el trono matinal a los transatlánticos informativos de las generalistas mayores. Aquel idilio tocó techo en la temporada 2022-2023, cuando el formato de Alfonso Arús firmaba un imponentísimo 17,7% de cuota media de franja, con datos habitualmente por encima del 20%.

Hoy, el espejo retrovisor devuelve una estampa radicalmente distinta. En este arranque de curso de la temporada 2026-2027, el espacio se mueve en una horquilla de 11,4% a 13,0% de share en días laborables normalizados, con tramos y arranques de temporada que coquetean con los suelos de hace seis años. En términos de cuota de pantalla estructural y fidelidad de encendido lineal, el programa ha cedido más de cuatro puntos y medio desde su cúspide, erosionado por un doble movimiento: el auge de la televisión pública y la tormenta perfecta que azota a laSexta.

El relevo del mando: la apisonadora de La 1

El trono matinal ya no viste de verde. RTVE leyó con precisión quirúrgica el cambio de apetito a primera hora de la mañana. Donde antes el espectador madrugador buscaba refugio de humor rápido y píldoras virales, hoy impera el hambre de información política y actualidad cruzada estirada sin red. 'La Hora de La 1' y los primeros minutos de 'Mañaneros 360' de la pública han tensionado la franja ancha madrugadora hasta instalarse con solvencia en cotas del 16%-19%, secando de forma implacable el caladero donde Arús ejercía de monopolio incontestable. De esta manera, el público ha pasado del respaldo a la información con 'El programa de AR', a la preferencia por el emtretenimiento de Arús y ahora de nuevo a la actialidad política, pero esta vez con Silvia Intxaurrondo.

El sorpasso no es un accidente de un martes lluvioso, sino una reubicación de hábitos: el público que encendía la tele a las 07:30 para desengrasar con el clan de Arús migra hoy hacia una oferta pública de actualidad, mientras el formato del catalán acusa el desgaste natural de 9 temporadas en antena y la competencia feroz de los magacines matinales renovados de la competencia privada.

El derrumbe casi al completo de laSexta

Sería un ejercicio de miopía analítica culpar de esta erosión exclusivamente a la fatiga del entretenimiento matinal. 'Aruser@s' padece de manera mimética la crisis sistémica de laSexta. La cadena verde atraviesa una profunda crisis de audiencia: con un prime time severamente castigado (donde apuestas o formatos de noche sufren frente a rivales directos), un access tensionado ('El Intermedio' por debajo del ascendente 'Horizonte' de Iker Jiménez), tardes donde 'Más vale tarde' sufre el empuje de alternativas como 'Malas Lenguas' o los desgastes cruzados de 'laSexta Xplica 'y el terreno perdido en franjas informativas y de debate ('Al rojo vivo' es superado diariamiente por 'En boca de todos)', el ecosistema de arrastre se ha roto.

Cuando el espectador medio deja de sentir que laSexta es el pulso infalible de la actualidad vespertina y nocturna, el súper-hábitat del espectador de la cadena se contrae. 'Aruser@s' deja de recibir ese superávit de fidelización cruzada.

Pasar de un techo del 17,7% (T5) a mediaciones de 13,6% en el global del curso pasado y descender al arco del 11%-13% en este arranque de la T9 no significa que Arús haya perdido el oficio, sino que el mercado ha cambiado el panorama matinal y la cadena ya no empuja.

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A pesar de todo, Alfonso Arús sigue convocando a una comunidad fiel, superando con creces la media de la cadena, pero el liderazgo indiscutible de la franja y la era dorada pertenecen a la intrahistoria de una etapa pasada.