Regreso con polémica
Boro Barber vuelve a pillar a funcionarios escaqueándose ocho años después del reportaje más polémico de 'En el punto de mira'
El periodista recupera una investigación de 2018 en la Ciudad de la Justicia de Valencia y comprueba qué ha cambiado tras la implantación de nuevos controles.
'En el punto de mira' regresó este lunes a Cuatro recuperando una de sus investigaciones más llamativas. Boro Barber volvió a la Ciudad de la Justicia de Valencia ocho años después de que el programa grabase a funcionarios que fichaban y abandonaban poco después su puesto para desayunar, ir de compras o realizar gestiones personales durante la jornada laboral.
Aquel reportaje de 2018 puso bajo el foco el control horario de unos juzgados en los que trabajaban alrededor de 1.500 funcionarios. Las cámaras llegaron a seguir a una empleada que, tras fichar, dedicó buena parte de la mañana a ir de rebajas, mientras otros trabajadores defendieron posteriormente que las imágenes correspondían a "casos aislados".
La nueva entrega quiso comprobar si el problema había quedado atrás después de que, tras aquella investigación, se implantara un sistema de fichaje para reforzar los controles. Sin embargo, el equipo volvió a registrar a empleados públicos abandonando sus puestos durante horas para desayunar o realizar compras personales, y Barber pidió explicaciones tanto a los trabajadores como a los responsables del organismo.
Alegando que se trataba de su "descanso para almorzar", que en teoría debía durar unos 30 minutos, hubo funcionarios que llegaron a estar fuera de su puesto de trabajo más de dos horas, dedicándose a realizar la compra de casa o incluso desayunar dos veces.
El absentismo, más allá de los juzgados
'Funcionarios sin control' amplió además el foco hacia distintas oficinas del SEPE y del INSS. El programa investigó las dificultades de algunos ciudadanos para conseguir cita previa o tramitar prestaciones mientras detectaba puestos sin atender, y acompañó a personas que llevaban meses intentando resolver su pensión de jubilación.
De hecho, el programa recogió cómo los propios funcionarios de estos establecimientos públicos invitaban a los ciudadanos a acudir a locutorios para que sus propietarios les pidieran la cita y ellos las compraran. Los precios oscilaban desde los 5 euros en los casos más bajos hasta 60, en caso de que se complicase la obtención de la cita.
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