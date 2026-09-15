Colaboración musical
Arón Piper triunfa en la música tras 'Élite': estrena 'De sueño en sueño' junto al puertorriqueño ROBI
El actor y cantante español participa en un tema de pop alternativo que explora lo que permanece después de una ruptura.
Aron Piper, al que conocimos por su papel en 'Élite', suma una nueva colaboración a su faceta musical con 'De Sueño En Sueño', el tema que acaba de lanzar junto al artista puertorriqueño ROBI. La canción une por primera vez a ambos intérpretes en una propuesta de pop alternativo marcada por un sonido melancólico y una letra centrada en esos recuerdos que permanecen incluso después de haber dado por terminada una relación.
"Me gusta que 'De Sueño En Sueño' habla de algo que creo que nos ha pasado a muchos: pensar que ya superaste a alguien y darte cuenta de que todavía existe en algún rincón de ti", explica ROBI sobre el origen de la canción. El cantante destaca además la aportación de Piper: "Aron conectó con esa emoción de una manera muy natural y siento que eso le dio otra dimensión a la canción".
El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Alberto Santiago Martín y con Virginia Arcas en la producción. La pieza traslada al terreno visual el tono íntimo del sencillo y coloca las voces de ROBI y Aron Piper en el centro de una historia sobre la dificultad de cerrar definitivamente una etapa sentimental.
ROBI refuerza su vínculo con España
La colaboración llega después de varias semanas de actividad de ROBI en nuestro país. El puertorriqueño participó en LOS40 Urban Party en Leganés ante más de 12.000 personas y posteriormente pasó por Marbella, donde interpretó 'BRRREAK!' durante 'Noche de Estrellas', el pre-show de Premios Juventud 2026.
'De Sueño En Sueño' continúa además la etapa abierta por su álbum debut, 'sorry si soy GRRRIS', con el que acumula más de 37,6 millones de reproducciones en plataformas digitales. A esta trayectoria se suman colaboraciones previas con Young Miko, Wisin y Sebastián Yatra, mientras Aron Piper continúa compaginando su carrera como actor con su proyecto musical.
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