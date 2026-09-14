'Valle Salvaje', avance semanal: Victoria intenta huir mientras el hallazgo de Dámaso lo cambia todo

Valle Salvaje' afronta una semana decisiva en La 1. La desaparición de Dámaso coloca a Victoria y Mercedes en el centro de las sospechas, mientras el capitán Escobedo avanza en su investigación. A la vez, Bárbara vive una nueva etapa personal marcada por su primer baile y por la aparición de alguien inesperado.

Lunes 14 de septiembre, capítulo 485

Don Hernando deja claro a Enriqueta que no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande, abriendo un nuevo frente entre ambos. Al mismo tiempo, Enriqueta da un paso mucho más peligroso al señalar a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo.

La presión sobre la duquesa aumenta rápidamente. Escobedo la acorrala con sus preguntas hasta hacerla dudar y poner en riesgo todo lo que intenta ocultar.

Martes 15 de septiembre, capítulo 486

Manuela consigue convencer a Bárbara para que acuda a la fiesta representando a los de Guzmán. Mientras tanto, Victoria pierde el control después de descubrir que Enriqueta ha delatado a Mercedes.

La duquesa estalla contra ella y deja salir toda su furia, en un momento que puede traer nuevas consecuencias cuando la investigación ya avanza peligrosamente.

Miércoles 16 de septiembre, capítulo 487

Escobedo da un paso definitivo y señala a Mercedes y Victoria como sospechosas de la desaparición de Dámaso. Don Hernando incluso se ofrece para acelerar la acusación, estrechando todavía más el margen de maniobra de ambas.

Victoria comprende entonces que ya no tiene escapatoria y toma una decisión extrema: huir del Valle inmediatamente antes de que sea demasiado tarde.

Jueves 17 de septiembre, capítulo 488

Luisa ayuda a Bárbara con los preparativos para el baile, aunque arrastra en silencio el dolor provocado por el beso entre Alejo y Manuela.

En paralelo, Escobedo reúne a todos para comunicar una noticia que puede cambiar por completo el rumbo de la investigación: han encontrado a Dámaso. La gran incógnita será en qué estado aparece.

Viernes 18 de septiembre, capítulo 489

Bárbara afronta finalmente su primer baile entre los nervios y la ilusión. La joven vuelve a encontrarse con doña Carla y vive además un inesperado acercamiento.

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Durante la celebración, un misterioso desconocido se fija en ella, abriendo una nueva incógnita sobre quién es y qué papel puede jugar a partir de ahora.