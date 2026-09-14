Episodio 485
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy lunes 14 de septiembre: Escobedo acorrala a Victoria tras las acusaciones de Enriqueta
Don Hernando se enfrenta a Enriqueta por la Casa Grande, mientras la investigación sobre Dámaso estrecha el cerco sobre la duquesa.
'Valle Salvaje' emite este lunes 14 de septiembre su capítulo 485 en La 1 a las 17:40 horas, y también está disponible en Netflix. La desaparición de Dámaso vuelve a colocar a Victoria y Mercedes en una situación crítica después de que Enriqueta decida señalarlas ante el capitán Escobedo.
La investigación da así un nuevo paso y Escobedo somete a Victoria a una fuerte presión, hasta hacerla dudar y poner en riesgo el secreto que intenta mantener oculto. La posibilidad de que la duquesa termine cediendo convierte este enfrentamiento en uno de los momentos más delicados de la trama.
En paralelo, Don Hernando mantiene abierto otro conflicto con Enriqueta. El hombre le advierte que no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande, dejando claro que piensa intervenir para impedir que la propiedad cambie de manos.
Con Victoria cada vez más acorralada y el enfrentamiento por la Casa Grande en plena escalada, el capítulo deja en el aire si la duquesa logrará resistir la presión o si acabará confesando todo lo ocurrido.
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