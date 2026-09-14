Movimientos de parrilla
Telecinco refuerza 'First Dates' tras la expansión de Iker Jiménez en Cuatro y blinda la noche del viernes para hacer frente a 'La Voz'
Mediaset traslada de forma definitiva el espacio de citas a su cadena principal y añade una quinta entrega semanal en el access antes de ‘¡De Viernes!’.
Mediaset reorganiza desde esta misma semana el tablero nocturno de sus dos principales cadenas con un movimiento doble. Por un lado, ‘First Dates’ desaparece definitivamente de la parrilla de Cuatro tras la apuesta del grupo por ampliar ‘Horizonte’ a la franja de las 21:10 horas de lunes a viernes. Por otro, el dating show presentado por Carlos Sobera pasa a unificarse en Telecinco.
La principal novedad de esta reestructuración radica en la noche del viernes: la cadena principal suma una nueva entrega de ‘First Dates’ en el access prime time para blindar el inicio de ‘¡De Viernes!’ y contener la llegada de ‘La Voz’ en Antena 3, que se estrena esta misma semana. De este modo, el formato de citas se consolida como el telón de fondo de la cadena en cuatro de sus cinco noches.
Así queda la oferta de prime time en Telecinco
- Lunes: ‘First Dates’ + ‘La Isla de las Tentaciones’
- Martes: ‘First Dates’ + ‘Supervivientes All Stars. Tierra de Nadie’
- Miércoles: ‘First Dates’ + ‘La Isla de las Tentaciones’
- Jueves: ‘Supervivientes All Stars’ (única noche sin 'First Dates' previo)
- Viernes: ‘First Dates’ + ‘¡De Viernes!’
Con este ajuste, Telecinco busca garantizar un arrastre de audiencia constante durante toda la semana, cediendo únicamente los jueves para que la gala principal de ‘Supervivientes’ arranque de manera íntegra desde el inicio de la franja.
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