'Sueños de libertad', avance semanal: Beatriz intenta matar a Begoña y acaba revelando un posible embarazo

'Sueños de libertad' afronta una semana especialmente intensa en Antena 3, con Gabriel cada vez más crecido tras imponerse a los De La Reina y con Beatriz dispuesta a cruzar todos los límites para apartar a Begoña de su camino. A ello se sumarán nuevos problemas para Tasio, un acercamiento inesperado entre Fina y Bianca y las consecuencias de la boda de Andrés y Valentina.

Lunes 14 de septiembre, capítulo 647

Julia descubre que Andrés y Valentina van a casarse y sorprende a Begoña al pedirle que la acompañe para solicitar a la pareja que cuenten con ella para llevar los anillos y las arras. Mientras tanto, Marta propone a Valentina dejar la tienda y convertirse en secretaria de Pablo, una oferta que ella se toma tiempo para valorar.

Gabriel, por su parte, humilla a Paula tras un problema con una clienta y le recuerda que solo trabaja allí por su relación con Tasio. La situación provoca el enfrentamiento entre los dos primos. Damián tampoco se queda de brazos cruzados: encara a Gabriel por el daño causado a los Merino y después habla con Tasio, que plantea una medida radical para derrotarle: sabotear el pedido de los americanos.

La relación entre Marta y Fina tampoco atraviesa su mejor momento. Fina se muestra distante, asegura que quiere recuperar su vida normal y admite que no soporta los celos de Marta hacia Bianca.

Martes 15 de septiembre, capítulo 648

Tasio decide seguir adelante con el sabotaje pese a las reticencias de Marta y Andrés. Está dispuesto incluso a asumir las consecuencias con tal de arrastrar a Gabriel con él. Digna termina alertando a la familia y todos intentan frenarle antes de que sea demasiado tarde.

Andrés también descubre que fue Damián quien impulsó el ascenso de Valentina y se enfrenta a su padre por haber intervenido a sus espaldas. Al mismo tiempo, Julia felicita a su tío por la boda y Begoña, incapaz de asumir lo que siente, sufre un mareo y reconoce ante Nieves que no soporta la idea de ver a Andrés rehacer su vida con Valentina.

Marta, además, impide que Bianca visite a Fina al considerar que podría perjudicar su estado emocional, mientras Beatriz consigue pasar una noche a solas con Gabriel y Juanito.

Miércoles 16 de septiembre, capítulo 649

Beatriz disfruta de su particular fantasía familiar junto a Gabriel y Juanito hasta que Begoña vuelve antes de lo previsto. La interrupción hace que empiece a fantasear con una solución definitiva: qué ocurriría si Begoña muriera.

En paralelo, Gabriel sospecha que Tasio y Andrés ocultan algo. Sus sospechas aumentan cuando encuentra a Tasio en la sala de mezclas y consigue provocarle hasta que este pierde los nervios y le empuja. Gabriel aprovecha entonces para hacerse daño y preparar una acusación que pueda tener consecuencias graves para su primo.

Mientras, Valentina toma una decisión sobre su nuevo puesto, Miguel defiende a Claudia ante sus padres y Digna se posiciona claramente a favor del amor entre Marta y Fina durante una conversación con Bianca.

Jueves 17 de septiembre, capítulo 650

Gabriel utiliza el parte médico de Miguel para culminar su venganza y despide a Tasio. Cuando este busca apoyo en Damián, su padre termina recriminándole su impulsividad y llega a admitir que, de estar en el lugar de Gabriel, probablemente habría hecho lo mismo.

Fina recibe otra visita de Bianca, que continúa atacando a Marta y aprovecha su fragilidad emocional para acercarse cada vez más. La tensión termina desembocando en un beso entre ambas.

Pero el movimiento más extremo será el de Beatriz. Decidida a quitarse a Begoña de en medio, intenta envenenarla con pesticida, aunque un mareo impide que complete su plan. Poco después, le comunica a Gabriel una noticia inesperada: está embarazada.

Viernes 18 de septiembre, capítulo 651

Valentina comienza su nueva etapa como secretaria de Pablo con muchos nervios, aunque confía en que el trabajo le ayude a distraerse de los preparativos de su boda con Andrés. Pablo, además, quiere reorganizar su agenda para disponer de más tiempo para su familia.

La familia De La Reina afronta las consecuencias del despido de Tasio, mientras Marta y Andrés intentan que su hermano comprenda que debe medir mejor sus actos. Begoña, por su parte, se preocupa por el estado de Beatriz y consigue llevarla al dispensario, donde esta plantea a Miguel que podría estar embarazada. Será el médico quien determine si sus sospechas son ciertas.

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Por último, Fina decide no ocultar lo ocurrido con Bianca y confiesa a Marta que ambas se besaron, abriendo una nueva crisis en una relación que ya atravesaba uno de sus momentos más delicados.