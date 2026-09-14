'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 14 de septiembre: Tasio prepara un sabotaje para hundir a Gabriel

'Sueños de libertad' emite este lunes 14 de septiembre su capítulo 647 en Antena 3 a las 15:45 horas, y también está disponible en Disney+, Atresplayer y Netflix. Tasio decide pasar al ataque contra Gabriel después de comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar su primo y plantea una medida radical: boicotear el pedido de los americanos para intentar hacerle caer.

Mientras tanto, Begoña comunica a Julia que Andrés y Valentina van a casarse. La niña reacciona con una petición que incomoda a su madre: quiere ir a ver a la pareja para pedirles que la dejen llevar los anillos y las arras en la boda.

El futuro de Valentina también empieza a moverse en la fábrica. Marta le propone dejar la tienda y convertirse en secretaria de Pablo por su formación y capacidad, mientras el propio Pablo insiste después en que acepte el puesto. Ella, sin embargo, pide tiempo antes de tomar una decisión.

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Por otro lado, Gabriel reprende a Paula tras un problema con una clienta y le recuerda que trabaja allí por su relación con Tasio, provocando un nuevo choque entre ambos primos. Fina, además, se muestra fría con Marta y reconoce que no soporta sus celos hacia Bianca, mientras Digna sigue hundida por el fin de los perfumes creados por los Merino.