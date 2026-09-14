Reencuentro
María Casado, emocionada en su regreso a Telecinco como invitada de 'Rueda la letra': "Mi circunstancia se llama Daniela"
La periodista se reencontró con el plató de Mediaset y explicó con sinceridad el verdadero motivo de su marcha: priorizar la conciliación y la crianza de su hija.
El plató de 'Rueda la letra' vivió uno de sus momentos más cálidos y nostálgicos con la visita de María Casado. La periodista protagonizó un tierno y revelador cara a cara con Carlos Sobera, quien no dudó en recordar públicamente el adiós de la comunicadora del grupo audiovisual.
"María, quiero que sepas que tengo grabado en mi corazón ese día que hiciste pucheritos cuando te marchaste", le trasaladó el presentador, provocando la reacción de Casado: "Es que esta casa es mi casa".
"Fue muy emocionante", apuntó Carlos Sobera sobre el momento que se vivió al final del informativo. "Lo que pasa es que las circunstancias de cada uno las entiende todo el mundo y la mía se llama Daniela y tiene tres añitos", expresó la presentadora sobre su salida del grupo.
Un paréntesis vital por la maternidad
Las palabras de Casado ponen voz a una realidad con la que muchos profesionales de la pequeña pantalla se identifican: la dificultad de compaginar la exigencia de los magacines o los informativos diarios con la crianza en los primeros años de vida. Su salida de Mediaset —donde asumió retos informativos de gran altura tras su paso por etapas anteriores en TVE y la Academia de la Televisión— quedó marcada por la honestidad afectiva de quien se despide de un equipo al que considera familia, pero con la prioridad clara de estar presente en el crecimiento de su pequeña Daniela, nacida en septiembre de 2023.
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