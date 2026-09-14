'La Promesa', avance semanal: María confiesa su amor por Samuel y Carlo desaparece con Janita

'La Promesa' afronta una semana decisiva en La 1 con varias tramas a punto de estallar. María Fernández reconoce por fin lo que siente por Samuel, mientras su relación con Carlo entra en una crisis todavía mayor. A la vez, Curro sigue adelante con los preparativos de su boda, Martina rompe definitivamente con Jacobo y los negocios ocultos de Ciro empiezan a dejar demasiadas pistas.

Lunes 14 de septiembre, capítulo 905

Curro acepta finalmente que Pía no sea su madrina. Ella explica que llevarle al altar podría interpretarse como una provocación entre los nobles, aunque después reconoce ante Ricardo que en realidad le habría encantado hacerlo. Curro termina recurriendo a Leocadia y le pide que ocupe su lugar, una propuesta que ella recibe con evidente malestar.

La vuelta de las cocineras también se hace oficial y Julio pide perdón públicamente ante todo el servicio. Mientras, Julieta comprueba que nadie acude a sus clases para la gente del refugio, algo que Ciro y Lorenzo celebran porque mantiene distraídos tanto a ella como a Manuel.

Martina intenta hacer entender a Jacobo que forzar su relación solo conseguirá hacerles infelices, pero él se mantiene inflexible. Más tarde, la joven se derrumba ante Adriano. Por su parte, María termina confesando a Samuel que no se casó porque sigue enamorada de él.

Martes 15 de septiembre, capítulo 906

Leocadia acepta convertirse en madrina de Curro, aunque deja claro que considera que debería haber sido la primera opción. Pía recibe la noticia con preocupación porque no confía en ella.

Samuel y María reconocen abiertamente que se quieren, pero asumen que su relación es imposible y deciden intentar conformarse con una amistad. María intenta después acercarse de nuevo a Carlo, pero la situación se complica cuando descubre que él se ha llevado a Janita y no aparece por ningún lado.

Julieta averigua además por qué nadie acudió a sus clases: los habitantes del refugio sienten reparo ante la idea de entrar en el palacio. Mientras, Jacobo reúne a Martina y Adriano después de haber tomado una decisión que puede cambiar su futuro.

Miércoles 16 de septiembre, capítulo 907

Carlo reaparece finalmente con Janita y explica que simplemente la había llevado a ver a su madre. María estalla por habérsela llevado sin avisar y termina reconociendo una verdad todavía más dolorosa: el problema entre ellos no es Samuel, sino que ya no están enamorados.

Jacobo intenta disculparse con Martina y Adriano, aunque Curro interrumpe la conversación antes de que pueda revelar cuál es su propuesta. Ángela, por su parte, empieza a replantearse su relación con Máximo y pide a Alonso que le cuente cómo era realmente su padre.

Las clases de Julieta consiguen arrancar gracias a la intervención de Manuel, pero allí aparece un nombre inesperado relacionado con las estafas sufridas por algunos alumnos: el barón de Valladares. Además, Julieta descubre un reloj extremadamente caro en manos de Ciro y empieza a preguntarse cómo ha podido pagarlo.

Jueves 17 de septiembre, capítulo 908

Ciro intenta salir del paso asegurando a Julieta que compró el reloj a plazos. Lorenzo, preocupado porque sus negocios puedan quedar al descubierto, le ordena provocar un conflicto con las clases del refugio para desviar la atención y cambiar el escondite del dinero.

Martina pierde definitivamente la paciencia con Jacobo y le exige que anuncien su ruptura y abandone La Promesa. También se complica la situación entre María y Carlo: dolido por todo lo ocurrido, el lacayo agarra a Samuel de la sotana dispuesto a pegarle.

Mientras tanto, Ángela muestra por primera vez cierta cercanía hacia Máximo al comprobar las consecuencias que ha sufrido por revelar su paternidad. Pía continúa atormentada por haber permitido que Leocadia sea quien lleve a Curro al altar.

Viernes 18 de septiembre, capítulo 909

Pía consigue impedir que Carlo golpee a Samuel. El lacayo reconoce entonces que su verdadera rabia no está dirigida contra María, sino contra sí mismo. Martina también afronta un giro inesperado cuando Jacobo responde a su ultimátum con una contraoferta que la deja completamente descolocada.

Máximo continúa acercándose a Ángela y le entrega una joya familiar para que la luzca el día de la boda, aunque sus intenciones parecen formar parte de una estrategia mucho más calculada. Ciro, mientras tanto, termina asistiendo a las clases del refugio por petición de Manuel, aunque los testimonios de sus compañeros no consiguen hacerle cambiar de actitud.

Noticias relacionadas

La semana termina con otro giro entre Leocadia y Máximo. Ella le asegura que está cerca de convencer a Ángela, pero él da un paso atrás y rompe el acuerdo entre ambos al asegurar que ya no la necesita.