Episodio 905
'La Promesa', avance del capítulo de hoy lunes 14 de septiembre: María confiesa que sigue enamorada de Samuel
Curro cambia de madrina, Martina se rompe ante Adriano y el regreso de las cocineras llega con nuevas tensiones en palacio.
'La Promesa' emite este lunes 14 de septiembre su capítulo 905 en La 1 a las 18:35 horas, y también puede verse en RTVE Play. La jornada estará marcada por la confesión de María Fernández, que termina reconociendo ante Samuel la verdadera razón por la que no se casó: su corazón sigue perteneciéndole a él.
Curro también toma una decisión importante sobre su boda. Después de aceptar que Pía no sea su madrina, recurre a Leocadia para que ocupe ese lugar. La propuesta no le sienta nada bien, mientras Pía admite en privado ante Ricardo que, aunque sabía que podía interpretarse como una provocación, le habría encantado llevar a Curro al altar.
En paralelo, las cocineras regresan oficialmente al servicio y Julio pide perdón públicamente. Julieta, en cambio, se lleva una decepción cuando nadie acude a las clases destinadas a la gente del refugio, algo que Ciro y Lorenzo reciben con satisfacción porque mantiene distraídos a Manuel y a la propia Julieta.
Martina, por su parte, intenta hacer entender a Jacobo que forzar su relación no les hará felices, pero él no muestra intención de ceder. La joven acaba derrumbándose ante Adriano, mientras María afronta de una vez por todas lo que siente por Samuel.
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