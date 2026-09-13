Ana María Aldón reparece en 'Fiesta' y confiesa el motivo por el que abandonó la televisión: "Me aislé, lo necesitaba"

Ana María Aldón ha roto su largo silencio mediático con una emotiva reaparición en el plató de 'Fiesta'. Tras un año marcado por la discreción y la ausencia televisiva priorizando el cuidado de su entorno, la colaboradora se sinceró ante Emma García sobre el infierno personal que la llevó a tomar distancia del foco público: "Estoy nerviosa. Me siento bien, con ganas de retomar la vida porque... no es que dejara de vivir pero sí dejé lo que era relacionarme con todo el mundo... o sea, me aislé porque lo necesitaba".

La tertuliana detalló el peso emocional de los últimos tiempos, marcado por la acumulación de adversidades en su núcleo más íntimo y el acompañamiento hospitalario: "Tenía que acompañar a mi familia porque llevamos como tres años con golpes muy durísimos y este año se fue mi cuñada, la mujer de mi hermano y también estuve acompañando en hospital... Han sido muchas cosas". Este desgaste extremo propició un retiro voluntario necesario para sostenerse anímicamente.

Pese a los nubarrones de los últimos años, la diseñadora despejó cualquier duda sobre su plano sentimental con Eladio. Aseguró rotunda que la boda sigue en pie y que la crisis superada ha funcionado como un catalizador para afianzar el vínculo: "Estamos muy contentos. Después de todo lo que yo he pasado, que eso también influye en la relación, es una prueba de amor, seguimos juntos, unidos, con mucho cariño y muy felices".

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Eso sí, en cuanto al gran día, optó por la prudencia y el misterio absoluto ante las preguntas de sus compañeros: "Tengo el día, pero prefiero no decirlo". Con su vuelta oficial al magacín de Telecinco, Aldón gira página y afronta esta nueva etapa dispuesta a recuperar las riendas de su día a día.