'Fiesta'
Ana María Aldón reparece en 'Fiesta' y confiesa el motivo por el que abandonó la televisión: "Me aislé, lo necesitaba"
La colaboradora reaparece tras meses alejada de la pequeña pantalla marcada por el dolor familiar, confirma que su boda con Eladio sigue adelante y confiesa que ya tiene fecha elegida
Ana María Aldón ha roto su largo silencio mediático con una emotiva reaparición en el plató de 'Fiesta'. Tras un año marcado por la discreción y la ausencia televisiva priorizando el cuidado de su entorno, la colaboradora se sinceró ante Emma García sobre el infierno personal que la llevó a tomar distancia del foco público: "Estoy nerviosa. Me siento bien, con ganas de retomar la vida porque... no es que dejara de vivir pero sí dejé lo que era relacionarme con todo el mundo... o sea, me aislé porque lo necesitaba".
La tertuliana detalló el peso emocional de los últimos tiempos, marcado por la acumulación de adversidades en su núcleo más íntimo y el acompañamiento hospitalario: "Tenía que acompañar a mi familia porque llevamos como tres años con golpes muy durísimos y este año se fue mi cuñada, la mujer de mi hermano y también estuve acompañando en hospital... Han sido muchas cosas". Este desgaste extremo propició un retiro voluntario necesario para sostenerse anímicamente.
Pese a los nubarrones de los últimos años, la diseñadora despejó cualquier duda sobre su plano sentimental con Eladio. Aseguró rotunda que la boda sigue en pie y que la crisis superada ha funcionado como un catalizador para afianzar el vínculo: "Estamos muy contentos. Después de todo lo que yo he pasado, que eso también influye en la relación, es una prueba de amor, seguimos juntos, unidos, con mucho cariño y muy felices".
Eso sí, en cuanto al gran día, optó por la prudencia y el misterio absoluto ante las preguntas de sus compañeros: "Tengo el día, pero prefiero no decirlo". Con su vuelta oficial al magacín de Telecinco, Aldón gira página y afronta esta nueva etapa dispuesta a recuperar las riendas de su día a día.
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