Al límite
Shock en Canal Sur: Un padre desesperado intenta quemarse a lo bonzo dentro de las instalciones
Dos trabajadores de la televisión pública relatan en el magacín de Toñi Moreno cómo lograron evitar in extremis que un hombre extranjero se prendiera fuego a las puertas del plató.
El programa matinal 'Hoy en día' ha sacado a la luz un suceso límite ocurrido en las instalaciones de la cadena. Un padre de 50 años, desesperado ante la resolución de la Junta de Andalucía sobre la custodia de su hijo autista, acudió a la sede de la televisión autonómica un domingo por la tarde con una clara intención: llamar la atención de los medios a cualquier precio.
Un domingo bajo mínimos que rozó la tragedia
La situación se tornó crítica cuando la actividad en el edificio era prácticamente nula. Según el testimonio de uno de los agentes de seguridad en el plató, el individuo irrumpió portando una garrafa y comenzó a verter el líquido inflamable sobre su propio cuerpo.
La negociación clave antes de entrar en directo
Apenas quince minutos antes de arrancar la emisión, un realizador del canal —apodado 'Zapico'— se convirtió en el improvisado negociador. Aprovechando que el hombre se encontraba subido a su moto, logró entablar una conversación en inglés para disuadirle de prenderse fuego mientras daba aviso urgente a los servicios de emergencia, activando un gran despliegue.
Un desenlace frustrado por agua y mangueras
Gracias a la combinación de la charla del trabajador de Canal Sur y la rápida intervención de la Policía, los servicios médicos y los bomberos, se logró frustrar el trágico final. La actuación culminó cuando el hombre fue derribado en el acto mediante el uso de mangueras, cerrando un episodio surrealista e inédito que dejó boquiabierta a la propia Toñi Moreno y a toda la audiencia.
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