'Saber y ganar' cae en la estrategia de 'Pasapalabra' y recupera a tres concursantes inolvidables

'Saber y ganar' comenzará su nueva temporada recuperando a varios rostros conocidos, al más puro estilo de 'Pasapalabra', aunque con claros matices. El concurso de La 2 estrenará el lunes 14 de septiembre una semana especial de 'Segundas Oportunidades', en la que tres antiguos concursantes regresarán para intentar alcanzar objetivos que dejaron pendientes durante su anterior participación.

María José Cano, Jesús Polo y Lydia Rodríguez serán los protagonistas de esta iniciativa con la que el formato presentado entre semana por Jordi Hurtado inicia un curso especialmente significativo: en octubre alcanzará los 7.000 programas diarios y en 2027 celebrará su 30º aniversario.

Uno de los regresos será el de María José Cano, profesora jubilada de Madrid y 'Magnífica' de este año. La concursante tuvo que despedirse de 'Saber y Ganar' cuando se encontraba a las puertas de alcanzar las cien participaciones, por lo que esta segunda oportunidad le permitirá retomar su recorrido con un objetivo muy concreto: convertirse finalmente en Centenaria.

También volverá Jesús Polo, profesor de Secundaria jubilado y natural de Aragón. En su anterior participación se quedó muy cerca de conseguir la puntuación necesaria para entrar en el grupo de los 'Magníficos', una meta que tendrá la oportunidad de perseguir de nuevo durante esta semana especial.

El tercer regreso será el de Lydia Rodríguez, periodista de Viladecans (Barcelona), cuya trayectoria terminó de manera especialmente ajustada. La concursante llegó a 'El Reto' con una puntuación elevada, pero una única respuesta provocó su eliminación. Ahora podrá retomar aquella partida y tratar de recuperar su puesto en el concurso.

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Jordi Hurtado continuará al frente de las entregas de lunes a viernes, mientras que Rodrigo Vázquez seguirá presentando las ediciones de fin de semana. La versión diaria mantiene a Abigail Schaaff en la dirección y Anaïs Schaaff continuará ocupándose de la edición de sábados y domingos.