'¡De viernes!'
Isa Pantoja fulmina cualquier acercamiento a Kiko Rivera tras su segundo ictus: "No me planteé ir, ni si quiera llamar"
La colaboradora se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para hablar del bache de salud de su hermano y explicar los motivos por los que decidió mantenerse totalmente al margen.
El clan Pantoja vuelve a acaparar los titulares tras la última intervención de Isa Pantoja en televisión. Durante su paso por el programa '¡De viernes!', la hija de la tonadillera abordó cómo vivió la noticia del segundo ictus que sufrió su hermano Kiko Rivera el pasado 23 de julio, un episodio en el que su ausencia fue de lo más comentada frente al apoyo de su pareja Lola García y el desplazamiento de su madre al hospital.
Lejos de mostrar arrepentimiento, la colaboradora fue tajante sobre su reacción: "No me planteé ir, ni si quiera llamar". Explicó que, a diferencia del primer ictus, esta vez "no sintió la necesidad de ir", enterándose por los medios de que su hermano estaba bien y afirmando con rotundidad: "no he sentido eso y no me siento mal".
La famosa aseguró que se cierra a una reconciliación, ya que se ha cansado de tener que "respetar sus tiempos". Cuestionó la situación con una clara reflexión sobre su autoestima: "¿Por qué tengo que estar yo cuando ellos quieren?". Aunque reveló que su hermano le envió algún mensaje conciliador, admitió que "Quería ver si seguía en el tiempo y no pasó", añadiendo que no se fía de su hermano ni le apetece pasarlo mal: "No estoy bien y no quiero estar peor todavía". Con estas declaraciones, dejó claro que su intervención no busca bajo ningún concepto que su familia vuelva a hablarle.
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