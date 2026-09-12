Cristina Saavedra, un año después de su "apresurada salida" de laSexta: "No entraba en los planes"

Doce meses después de su salida de 'laSexta Noticias', Cristina Saavedra se ha pronunciado sobre aquel momento en el que dejó de formar parte de la familia de la cadena tras 19 años siendo rostro principal de sus informativos. Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram donde además comparte otros momentos que le está dejando este verano: "momentos deliciosos, un año después de una salida apresurada, que no entraba en los planes", reza parte del post de la periodista.

Aquel adiós definitivo se originó tras la falta de un entendimiento mutuo con la cúpula directiva respecto a su futuro en la parrilla televisiva. La negativa de la gallega a aceptar cambiar su rol en los informativos para dar el salto al fin de semana tras la partida de Cristina Villanueva hacia La2Cat, desencadenó un desenlace que cogió por sorpresa tanto a los espectadores como a la propia comunicadora, cambiando de golpe una trayectoria histórica ligada al canal desde su fundación.

Saavedra ha volcado toda su energía desde entonces en cumplir grandes anhelos pendientes, como recorrer el desierto de Atacama o viajar hasta la Isla de Pascua para cumplir el sueño de su vida. También dedica su tiempo a aprovechar momentos con sus seres queridos y seguir desempeñando su labor en la ONG española Global Humanitaria, centrando sus esfuerzos en la educación infantil y el empoderamiento de las mujeres rurales.

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La comunicadora, por tanto, disfruta de una etapa de desconexión absoluta y viajes exóticos por enclaves como Barbados o Senegal tras su salida de la pequeña pantalla. Hoy camina hacia adelante construyendo un horizonte mucho más pausado y personal.