Viernes 11/09/2026
Audiencias TV ayer: 'Rueda la letra' cae a mínimo antes de su salto al fin de semana y la visita de Isa Pantoja a 'De viernes' es segunda opción de la noche
Antena 3 lidera con 'El Peliculón', mientras La 1 estrena con doble dígito la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO'
PRIME TIME
Antena 3
El Peliculón: Sin instrucciones: 12,7% y 1.067.000
Telecinco
De viernes: 11,2% y 728.000
La 1
Los archivos secretos del NO-DO: 10,4% y 792.000
España: el siglo XX con color: 9,6% y 553.000
laSexta
laSexta Clave: 4,8% y 391.000
laSexta Columna: 5,9% y 542.000
Equipo de Investigación: 6,2% y 558.000 / 5,1% y 336.000
Cuatro
First Dates: 6,1% y 551.000
El Blockbuster: Los tres mosqueteros: 4,7% y 334.000
La 2
Cifras y letras: 4,7% y 426.000
Plano general: 2,2% y 204.000
El cine de La 2: 1,2% y 93.000
LATE NIGHT
La 1
La España del siglo XX: 9,7% y 336.000 / 10,2% y 221.000
Antena 3
Cine: La gran familia española: 8,2% y 340.000
Cine 2: Secretos del pasado: 4,4% y 89.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,8% y 223.000 / 5,8% y 133.000
Cuatro
Cine Cuatro: 4,2% y 140.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,9% y 1.227.000
Y Ahora Sonsoles: 10,4% y 763.000
Pasapalabra: 17% y 1.222.000
La 1
La Vuelta: 14% y 1.223.000 / 14% y 1.228.000
Directo al grano: 11,4% y 857.000
La promesa: 12,2% y 838.000
Malas lenguas: 9,6% y 645.000
Aquí la tierra: 10,2% y 745.000
Telecinco
El verano se mueve: 5,8% y 496.000
El diario de Jorge: 6,7% y 477.000
Rueda la letra: 7,1% y 476.000
Allá tú: 9,9% y 715.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,7% y 627.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 362.000
laSexta
Zapeando: 5,3% y 471.000
Más Vale Tarde: 5,7% y 419.000
La 2
El cazador: 2,7% y 220.000
Saber y ganar: 4% y 364.000
Grandes documentales: 2,7% y 225.000
Malas lenguas: 5,1% y 362.000
El cazador: 1,9% y 128.000
Trivial Pursuit: 3,1% y 252.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 18,6% y 321.000
Mañaneros: 15,8% y 476.000 / 11,7% y 849.000
Antena 3
Espejo Público: 10,1% y 250.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 13,3% y 608.000
La ruleta de la suerte: 20% y 1.331.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,9% y 125.000
El programa de AR: 12,6% y 271.000
Vamos a ver: 7,4% y 339.000
laSexta
Aruser@s: 10,8% y 220.000
Al rojo vivo: 6,1% y 212.000
Cuatro
El Chiringuito: 1,2% y 22.000
En boca de todos: 9,1% y 275.000
La 2
Verano azul: 2,9% y 105.000
El cazador: 1,9% y 105.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,8% y 1.976.000
Telediario 1: 13,4% y 1.158.000
Informativos Telecinco 15H: 7,1% y 616.000
Noticias Cuatro 1: 8,2% y 529.000
laSexta Noticias 14H: 6,7% y 495.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 17,8% y 1.525.000
Telediario 2: 10,9% y 939.000
Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 638.000
laSexta Noticias 20H: 7,9% y 545.000
Noticias Cuatro 2: 5,4% y 371.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,3%), Cuatro (5,8%) laSexta (5,7%), La 2 (2,8%)
Mes: Antena 3 (12,8%) La 1 (11,6%) Telecinco (8%), Cuatro (7,2%) laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).
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