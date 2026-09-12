Audiencias TV ayer: 'Rueda la letra' cae a mínimo antes de su salto al fin de semana y la visita de Isa Pantoja a 'De viernes' es segunda opción de la noche

PRIME TIME

Antena 3

El Peliculón: Sin instrucciones: 12,7% y 1.067.000

Telecinco

De viernes: 11,2% y 728.000

La 1

Los archivos secretos del NO-DO: 10,4% y 792.000

España: el siglo XX con color: 9,6% y 553.000

laSexta

laSexta Clave: 4,8% y 391.000

laSexta Columna: 5,9% y 542.000

Equipo de Investigación: 6,2% y 558.000 / 5,1% y 336.000

Cuatro

First Dates: 6,1% y 551.000

El Blockbuster: Los tres mosqueteros: 4,7% y 334.000

La 2

Cifras y letras: 4,7% y 426.000

Plano general: 2,2% y 204.000

El cine de La 2: 1,2% y 93.000

LATE NIGHT

La 1

La España del siglo XX: 9,7% y 336.000 / 10,2% y 221.000

Antena 3

Cine: La gran familia española: 8,2% y 340.000

Cine 2: Secretos del pasado: 4,4% y 89.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,8% y 223.000 / 5,8% y 133.000

Cuatro

Cine Cuatro: 4,2% y 140.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,9% y 1.227.000

Y Ahora Sonsoles: 10,4% y 763.000

Pasapalabra: 17% y 1.222.000

La 1

La Vuelta: 14% y 1.223.000 / 14% y 1.228.000

Directo al grano: 11,4% y 857.000

La promesa: 12,2% y 838.000

Malas lenguas: 9,6% y 645.000

Aquí la tierra: 10,2% y 745.000

Telecinco

El verano se mueve: 5,8% y 496.000

El diario de Jorge: 6,7% y 477.000

Rueda la letra: 7,1% y 476.000

Allá tú: 9,9% y 715.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,7% y 627.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 362.000

laSexta

Zapeando: 5,3% y 471.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 419.000

La 2

El cazador: 2,7% y 220.000

Saber y ganar: 4% y 364.000

Grandes documentales: 2,7% y 225.000

Malas lenguas: 5,1% y 362.000

El cazador: 1,9% y 128.000

Trivial Pursuit: 3,1% y 252.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 18,6% y 321.000

Mañaneros: 15,8% y 476.000 / 11,7% y 849.000

Antena 3

Espejo Público: 10,1% y 250.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 13,3% y 608.000

La ruleta de la suerte: 20% y 1.331.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,9% y 125.000

El programa de AR: 12,6% y 271.000

Vamos a ver: 7,4% y 339.000

laSexta

Aruser@s: 10,8% y 220.000

Al rojo vivo: 6,1% y 212.000

Cuatro

El Chiringuito: 1,2% y 22.000

En boca de todos: 9,1% y 275.000

La 2

Verano azul: 2,9% y 105.000

El cazador: 1,9% y 105.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,8% y 1.976.000

Telediario 1: 13,4% y 1.158.000

Informativos Telecinco 15H: 7,1% y 616.000

Noticias Cuatro 1: 8,2% y 529.000

laSexta Noticias 14H: 6,7% y 495.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,8% y 1.525.000

Telediario 2: 10,9% y 939.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 638.000

laSexta Noticias 20H: 7,9% y 545.000

Noticias Cuatro 2: 5,4% y 371.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,3%), Cuatro (5,8%) laSexta (5,7%), La 2 (2,8%)

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12,8%) La 1 (11,6%) Telecinco (8%), Cuatro (7,2%) laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).