Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiadaAmnistíaSorteo PrimitivaIncendio en MontjuïcCrimen ManresaCeuta11 septiembre festivoColon FagedaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Cambio de última hora

'Supervivientes All Stars 3' debe suspender sus primeras nominaciones en su estreno

Telecinco tuvo que aplazar uno de los momentos centrales de la gala y trasladará las primeras nominaciones al próximo domingo con Sandra Barneda.

Jorge Javier en 'Supervivientes All Stars'

Jorge Javier en 'Supervivientes All Stars' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Supervivientes All Stars 3' arrancó este jueves en Telecinco con un imprevisto de última hora. Aunque las primeras nominaciones estaban anunciadas como uno de los grandes contenidos del estreno, la gala se quedó sin tiempo y Jorge Javier Vázquez terminó comunicando que la ceremonia completa quedaba aplazada.

La decisión deja a los 14 concursantes con unos días extra de tranquilidad. Las nominaciones se celebrarán finalmente este domingo 13 de septiembre, coincidiendo con el estreno de Sandra Barneda al frente de 'Conexión Honduras'. El programa sí pudo completar los saltos del helicóptero, el reparto de las playas y las primeras pruebas de liderazgo.

Albert Barranco se convirtió en líder de Playa Sol, mientras Omar Sánchez consiguió el mismo privilegio en Playa Luna, por lo que ambos quedaron inmunes. Además, el nuevo 'Duelo de capitanes' entre Marta Peñate y Rubén Torres sí tuvo consecuencias directas: Marta ganó y concedió la inmunidad a Yola Berrocal, mientras que Torres perdió y tuvo que nominar directamente a Alma Bollo.

Primeros poderes, pero sin nominaciones completas

La nueva mecánica de capitanes es una de las principales novedades de esta edición. Marta Peñate y Rubén Torres, ganadores de las dos primeras entregas de 'Supervivientes All Stars', no compiten por el premio, pero cuentan con poderes que pueden alterar semanalmente el destino de sus equipos.

Noticias relacionadas

Playa Sol quedó formada por Albert Barranco, Rosa Benito, Yola Berrocal, Asraf Beno, Damián Quintero, Lola Ortiz y Víctor Janeiro. En Playa Luna conviven Omar Sánchez, Chiqui, Ivana Icardi, Alma Bollo, Arkano, Yulen Pereira y María Jesús Ruiz. La edición comenzó así con Alma Bollo como primera nominada, pero habrá que esperar al domingo para conocer al resto de candidatos a abandonar Honduras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una asociación venezolana inicia una campaña para conseguir 5.000 euros para acusar a Zapatero en el caso Plus Ultra: 'Es responsable directo
  2. Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América
  3. Llarena aplicará la amnistía a Puigdemont en cuanto el TC establezca su doctrina sobre la malversación
  4. La agresiva entrevista de Cristina Pardo a Óscar Puente en Antena 3, en la que no paró de interrumpirle, le genera varapalos y elogios: 'Quiere ser Silvia Intxaurrondo
  5. La camarera de 'First dates' consigue una cita y le roba un soltero a una participante: 'Me han temblado las piernas
  6. Muere Cristóbal Colón, fundador de La Fageda
  7. Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta
  8. Aliança Catalana agita la víspera de la Diada y agranda la división entre los partidos independentistas

A PIE DE CALLE | Discurso de Laporta en la ofrenda floral

'Supervivientes All Stars 3' debe suspender sus primeras nominaciones en su estreno

'Supervivientes All Stars 3' debe suspender sus primeras nominaciones en su estreno

La adaptación de Ivan en una antigua casa rural en los Montes Cárpatos de Ucrania: "Siempre hay mucho trabajo en la tierra, pero es agradable ver cómo todo cobra vida poco a poco"

La adaptación de Ivan en una antigua casa rural en los Montes Cárpatos de Ucrania: "Siempre hay mucho trabajo en la tierra, pero es agradable ver cómo todo cobra vida poco a poco"

La operación salida continúa hoy mientras Barcelona prepara varios los cortes por la Diada

La operación salida continúa hoy mientras Barcelona prepara varios los cortes por la Diada

La Grossa de la Diada, sorteo en directo | Última hora de los resultados y números premiados

La Grossa de la Diada, sorteo en directo | Última hora de los resultados y números premiados

Ángeles González-Sinde, en el videopódcast del suplemento ABRIL: "En un guion tienes mucha menos libertad que en una novela"

Ángeles González-Sinde, en el videopódcast del suplemento ABRIL: "En un guion tienes mucha menos libertad que en una novela"

Muere Emma Bonino, exministra y excomisaria europea, a los 78 años

Muere Emma Bonino, exministra y excomisaria europea, a los 78 años

Marlaska no me tiene en cuenta

Marlaska no me tiene en cuenta