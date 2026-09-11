'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 11 de septiembre: Gabriel celebra su victoria y amenaza a Beatriz

'Sueños de libertad' emite este viernes 11 de septiembre su capítulo 646 en Antena 3 a las 15:45 horas, y también está disponible en Disney+, Atresplayer y Netflix. Gabriel no oculta su satisfacción tras imponerse a los De La Reina y se lo hace saber a Begoña, mientras la familia intenta encontrar una salida que evite la desaparición definitiva de sus perfumes clásicos.

El enfrentamiento también alcanza a Beatriz. Ella deja claro a Gabriel que no necesita utilizar los negativos para perjudicarle, pero él responde con una amenaza: si el asunto termina saliendo a la luz, ambos podrían acabar en prisión. Mientras tanto, Fina se instala en la casa grande, aunque confiesa a Bianca sus dudas sobre si ha tomado la decisión correcta.

Pablo decide reincorporarse a la fábrica y promete a Nieves tomárselo con más calma. Damián aprovecha entonces para pedirle que contrate a Valentina como ayudante, una maniobra que provoca la indignación de Marta cuando descubre que su padre pretende evitar que una dependienta se case con su hijo.

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Por otro lado, Tasio reprocha a Claudia que haya contado su pasado a Miguel, pero ella defiende su derecho a hacerlo. Miguel, a su vez, comparte con su madre todo lo que ha descubierto, mientras en la tienda Paula provoca que una clienta se marche ofendida.