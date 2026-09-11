Episodio 646
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 11 de septiembre: Gabriel celebra su victoria y amenaza a Beatriz
Los De La Reina buscan salvar sus perfumes clásicos, mientras Marta descubre los planes de Damián con Valentina y estalla contra su padre.
'Sueños de libertad' emite este viernes 11 de septiembre su capítulo 646 en Antena 3 a las 15:45 horas, y también está disponible en Disney+, Atresplayer y Netflix. Gabriel no oculta su satisfacción tras imponerse a los De La Reina y se lo hace saber a Begoña, mientras la familia intenta encontrar una salida que evite la desaparición definitiva de sus perfumes clásicos.
El enfrentamiento también alcanza a Beatriz. Ella deja claro a Gabriel que no necesita utilizar los negativos para perjudicarle, pero él responde con una amenaza: si el asunto termina saliendo a la luz, ambos podrían acabar en prisión. Mientras tanto, Fina se instala en la casa grande, aunque confiesa a Bianca sus dudas sobre si ha tomado la decisión correcta.
Pablo decide reincorporarse a la fábrica y promete a Nieves tomárselo con más calma. Damián aprovecha entonces para pedirle que contrate a Valentina como ayudante, una maniobra que provoca la indignación de Marta cuando descubre que su padre pretende evitar que una dependienta se case con su hijo.
Por otro lado, Tasio reprocha a Claudia que haya contado su pasado a Miguel, pero ella defiende su derecho a hacerlo. Miguel, a su vez, comparte con su madre todo lo que ha descubierto, mientras en la tienda Paula provoca que una clienta se marche ofendida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una asociación venezolana inicia una campaña para conseguir 5.000 euros para acusar a Zapatero en el caso Plus Ultra: 'Es responsable directo
- Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América
- Llarena aplicará la amnistía a Puigdemont en cuanto el TC establezca su doctrina sobre la malversación
- La agresiva entrevista de Cristina Pardo a Óscar Puente en Antena 3, en la que no paró de interrumpirle, le genera varapalos y elogios: 'Quiere ser Silvia Intxaurrondo
- La camarera de 'First dates' consigue una cita y le roba un soltero a una participante: 'Me han temblado las piernas
- Muere Cristóbal Colón, fundador de La Fageda
- Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta
- Aliança Catalana agita la víspera de la Diada y agranda la división entre los partidos independentistas