Episodio 904
'La Promesa', avance del capítulo de hoy viernes 11 de septiembre: María sorprende al servicio tras su conversación con Carlo
Ciro consigue que Manuel firme la licencia sin leerla, mientras Pía suplica a Curro que la libere de ser su madrina.
'La Promesa' emite este viernes 11 de septiembre su capítulo 904 en La 1 a las 18:35 horas, y también puede verse en RTVE Play. Ciro consigue finalmente salirse con la suya: pese a la interrupción de Julieta, Manuel firma la licencia sin leerla porque llega tarde a la boda de María, consumando así el engaño.
La propia María afronta otro momento decisivo. Después de hablar con Carlo justo antes del enlace, necesita comunicar algo importante a sus compañeros del servicio, aunque el contenido de ese anuncio todavía permanece en el aire.
Mientras tanto, Máximo ya ha tomado una decisión respecto a la propuesta de matrimonio de Leocadia. Julieta, por su parte, quiere poner en marcha un programa de alfabetización para la gente del refugio, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Manuel.
Pía tampoco puede más con la presión. Desbordada por Leocadia y por todo lo que rodea a su papel en la boda, suplica entre lágrimas a Curro que la libere de ser su madrina, dejando en manos del joven una decisión especialmente delicada.
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