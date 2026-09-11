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Biopic musical

Netflix pone fecha de estreno a 'Aquel', su nueva serie basada en la vida de Raphael

Javier Morgade y Carlos Santos interpretan al cantante en distintas etapas de una ficción de ocho capítulos que llegará el 9 de octubre.

Javier Morgade como Raphael en 'Aquel'

Javier Morgade como Raphael en 'Aquel' / Netflix

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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La vida de Raphael llegará a Netflix el próximo 9 de octubre con 'Aquel', una serie de ocho episodios que recorrerá cinco décadas de trayectoria personal y artística. La plataforma ha lanzado ahora el tráiler oficial de una ficción que se estrenará de forma exclusiva en España y Latinoamérica y que quiere ir más allá de los grandes éxitos para adentrarse también en los conflictos y sombras del cantante.

El biopic estará protagonizado por Javier Morgade y Carlos Santos, encargados de interpretar a Raphael en su juventud y madurez, respectivamente. Junto a ellos aparecerán Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro, entre otros nombres del reparto.

La historia partirá de sus orígenes en la España de posguerra y avanzará hasta su salto a los grandes escenarios internacionales, con localizaciones y etapas que llevarán la trama de Madrid a Las Vegas, Moscú, París o Acapulco. El propio Raphael ya adelantó durante el rodaje que no se trataba de "un biopic que idealiza mi trayectoria", sino de un retrato "honesto, sin adornos" y dispuesto a abordar también los episodios más complicados de su vida.

Cinco décadas de Raphael

'Aquel' está producida por DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión. La dirección corre a cargo de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, mientras que Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó firman los guiones. Jacobo Martos, hijo del artista, participa además como productor asociado.

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La nueva serie se suma así a la apuesta de Netflix por ficciones biográficas españolas, entre las que se encuentra la serie 'Superestar', basada en la vida de Yurena, así como la adquisición de otras como 'Cristo y Rey', sobre el domador Ángel Cristo y la vedette Bárbara Rey. Además, muy pronto también llegará a la plataforma 'Veneno', basada en el mítico personaje de la prensa del corazón.

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