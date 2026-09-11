Invitados '¡De viernes!' hoy 11 de septiembre: Isa Pantoja rompe su silencio, una modelo en su peor momento y un excolaborador de las tardes de Telecinco

'¡De Viernes!' pondrá este viernes el foco en Isa Pantoja, que regresará al plató para hablar del momento personal que atraviesa después del intercambio de mensajes que mantuvo con su madre. La colaboradora asegura que desde entonces no ha vuelto a saber de Isabel Pantoja y reconoce el impacto emocional que le ha provocado la situación: "Después de esto que ha pasado con ella, todos los días estoy mal, todos los días lloro, todos los días tengo mi momento de bajón".

La hija de la cantante también abordará su distanciamiento de Kiko Rivera, que da prácticamente por perdido, y valorará los últimos movimientos en torno a Isabel Pantoja, desde la venta de Cantora hasta las informaciones sobre sus gastos. Además, volverá a coincidir públicamente con Anabel Pantoja después de mucho tiempo sin compartir plató y hablará de cómo está viviendo la ausencia de Asraf Beno mientras participa en 'Supervivientes All Stars'.

Uno de los contenidos más llamativos de la noche llegará de la mano de Carlos Corbacho. El exempleado de Isabel Pantoja llevará al programa una factura hasta ahora desconocida sobre la supuesta compra de un diamante valorado en más de dos millones de euros en 2006, cuando Julián Muñoz estaba en prisión. El espacio tratará de esclarecer cómo se adquirió la joya, quién participó en la operación y cuál habría sido su destino.

Verónica Hidalgo rompe su silencio

La emisión contará también con Verónica Hidalgo, Miss España 2005, que hablará por primera vez en televisión sobre la detención hace cuatro meses de su marido, Juan Andrés, con quien tiene una hija. Relatará cómo se produjo el arresto y conocerá además el testimonio de un compañero de prisión sobre su situación actual.

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La noche se completará con el análisis del arranque de 'Supervivientes All Stars 3', para el que '¡De Viernes!' reunirá a Rosario Mohedano, Isa Pantoja, Anabel Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebas Gallego. El programa, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, mantiene su emisión en el prime time de los viernes de Telecinco.