Más ficción
Hugo Silva y María Hervás se meten en una comisaría donde las palabras pueden resolver un crimen en 'Rojo sobre blanco', la nueva comedia policiaca de TVE
La nueva serie de La 1 mezcla thriller, comedia y lingüística forense en ocho capítulos producidos por Daniel Écija.
La 1 prepara el estreno de 'Rojo sobre blanco', una nueva ficción policíaca protagonizada por Hugo Silva y María Hervás que buscará diferenciarse del thriller más oscuro a través del humor, las relaciones personales y una herramienta poco habitual en televisión: la lingüística forense. Sus responsables la definen como "una historia de siempre pero con un look moderno", con ocho episodios rodados entre Madrid y Tenerife.
María Hervás interpreta a Daniela Pedreira, una lingüista de enorme talento que vuelve a colaborar con la policía mientras intenta esclarecer el pasado de su padre. La actriz describe a su personaje como "una tía brillantísima pero una torpe emocional que no maneja los códigos sociales". Frente a ella estará Mario Sandoval, el inspector interpretado por Hugo Silva, que regresa a Madrid inmerso en una complicada situación familiar.
Daniel Écija, creador y productor ejecutivo, reivindica precisamente esa mezcla de géneros como una de las claves de la serie: "Drama, comedia, emoción y suspense, porque una serie debe retratar la vida". Además, celebra regresar a una cadena generalista con una ficción concebida para un público amplio: "Estoy encantado de estar en la televisión en abierto. Es una serie para todos y más en la pública".
Una comisaría más allá de los crímenes
La ficción planteará un caso diferente en cada episodio, acompañado por una trama que recorrerá toda la temporada. Écija insiste en que el objetivo era evitar una comisaría exclusivamente dominada por el crimen: "Queríamos retratar la vida con sus luces y sus sombras. En una comisaría hay crímenes, sí, pero también hay personas que se enamoran, que se equivocan y que se ríen de sus propias miserias".
El reparto se completa con Irene Arcos, Pablo Derqui, Manu Baqueiro, Francis Lorenzo, Miryam Gallego, Belén Écija, Juanlu González y Ana Gracia. González destaca precisamente el ambiente generado durante el rodaje: "El buen rollo, la falta de ego, el cariño con el que se ha hecho todo... eso trasciende a la pantalla". RTVE todavía no ha concretado la fecha de estreno de 'Rojo sobre blanco', que llegará próximamente a La 1 y RTVE Play.
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