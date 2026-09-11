Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' vuelve líder, 'Las hijas de la criada' resiste fuerte en Antena 3 y 'Rueda la letra' sube en su cuarta tarde

'Supervivientes' ha regresado con fuerza a Telecinco. La primera gala de la temporada lideró con claridad su franja al alcanzar un 15,6% de cuota de pantalla y reunir a 797.000 espectadores, mientras que en Antena 3, 'Las hijas de la criada' mantuvo un gran rendimiento con un 12,5% de share y 862.000 espectadores. Por su parte, 'El perro andaluz' registró en La 1 un 10,5% y una media de 722.000 seguidores.

En el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a imponerse con la visita de Ester Expósito. El programa lideró con un 13,8% de cuota y 1.493.000 espectadores, por delante de 'La Revuelta', que con Javier Bardem y Victoria Luengo alcanzó un 12% y 1.323.000 espectadores. Cuatro volvió a sobresalir con 'Horizonte', que firmó otro potente 11,7% de cuota de pantalla y reunió a 812.000 espectadores.

En la tarde de Telecinco, 'Rueda la letra' consiguió recuperar terreno en su cuarta emisión. El concurso subió hasta el 8,2% y 545.000 espectadores, logrando su segunda mejor cuota desde el estreno.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.323.000 (12%)

El perro andaluz: 722.000 (10,5%)

Antena 3

El Hormiguero: 1.493.000 (13,8%)

Las hijas de la criada: 862.000 (12,5%)

Telecinco

Supervivientes All Stars Express: 1.003.000 (9,3%)

Supervivientes All Stars: 797.000 (15,6%)

laSexta

El Intermedio: 656.000 (5,9%)

Pesadilla en la cocina: 226.000 (3%)

Cuatro

First Dates: 397.000 (4,1%)

Horizonte: Avance: 1.073.000 (9,8%)

Horizonte: 812.000 (11,7%)

La 2

Cifras y letras: 548.000 (5,1%)

Historia de nuestro cine “Truman”: 187.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

El perro andaluz: 134.000 (5,3%)

Antena 3

Las hijas de la criada: 228.000 (6,3%)

Allí abajo: 99.000 (5,3%)

laSexta

Pesadilla en la cocina: 148.000 (4,7%)

Cuatro

Callejeros: 228.000 (7,9%)

La 2

Los gozos y las sombras: 57.000 (3,3%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 786.000 (9%)

La Vuelta: 1.011.000 (13%)

La Vuelta: 1.080.000 (13,6%)

Post: La Vuelta: 896.000 (12,1%)

Valle Salvaje: 658.000 (9,5%)

La Promesa: 801.000 (12,2%)

Malas lenguas: 613.000 (9%)

Aquí la Tierra: 935.000 (12,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.185.000 (13,8%)

Y ahora Sonsoles: 767.000 (11%)

Pasapalabra: 1.349.000 (18%)

Telecinco

El verano se mueve: 515.000 (6,3%)

El diario de Jorge: 522.000 (7,7%)

Rueda la letra: 545.000 (8,2%)

Allá tú: 690.000 (9,3%)

laSexta

Zapeando: 396.000 (4,5%)

Más Vale Tarde: 356.000 (5,1%)

laSexta Clave: 347.000 (3,8%)

Cuatro

Todo es mentira: 638.000 (8,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 385.000 (5,8%)

La 2

Saber y ganar: 490.000 (5,5%)

La Vuelta: 686.000 (8%)

Cazadores salvajes: 253.000 (3,2%)

Malas lenguas: 432.000 (6,4%)

El Cazador: 113.000 (1,6%)

Trivial pursuit: 285.000 (3,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 326.000 (18,2%)

Mañaneros 360: 495.000 (16,6%)

Mañaneros 360: 881.000 (11,8%)

Antena 3

Espejo Público: 310.000 (12,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 781.000 (17,3%)

La ruleta de la suerte: 1.508.000 (22,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 139.000 (8,8%)

El programa de AR: 268.000 (12,6%)

Vamos a ver: 388.000 (8,3%)

laSexta

Aruser@s: 258.000 (12,8%)

Al rojo vivo: 196.000 (5,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (0,8%)

El Chiringuito: 45.000 (2,4%)

En boca de todos: 280.000 (9,4%)

La 2

Las criaturas secretas de África: 33.000 (2,2%)

Zoom tendencias: 47.000 (2,7%)

Mi familia en la mochila: 23.000 (1,2%)

Senderos del mundo: 25.000 (1,3%)

Las rutas D’Ambrosio: 49.000 (2,2%)

Las rutas D’Ambrosio: 74.000 (2,9%)

Verano azul: 99.000 (3,1%)

El Cazador: 95.000 (1,8%)

El Cazador: 191.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.010.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.213.000 (13,7%)

Noticias Cuatro 1: 590.000 (8,8%)

Informativos Telecinco 15h: 663.000 (7,4%)

laSexta Noticias 14h: 527.000 (7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.825.000 (19,1%)

Telediario 2: 1.198.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 21h: 721.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 487.000 (6,8%)

Noticias Cuatro 2: 378.000 (5,3%)

Mañana

Telediario matinal: 136.000 (17%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 216.000 (13,9%)

El Matinal: 83.000 (7,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,9%), Cuatro (7,7%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).

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Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,6%), Telecinco (8%), Cuatro (7,3%), laSexta (5,1%), La 2 (3,9%).