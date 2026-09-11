Jueves 10 septiembre
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' vuelve líder, 'Las hijas de la criada' resiste fuerte en Antena 3 y 'Rueda la letra' sube en su cuarta tarde
Telecinco domina el prime time con el estreno de temporada, mientras 'El Hormiguero' gana a 'La Revuelta' en el access y 'Horizonte' vuelve a destacar en Cuatro.
'Supervivientes' ha regresado con fuerza a Telecinco. La primera gala de la temporada lideró con claridad su franja al alcanzar un 15,6% de cuota de pantalla y reunir a 797.000 espectadores, mientras que en Antena 3, 'Las hijas de la criada' mantuvo un gran rendimiento con un 12,5% de share y 862.000 espectadores. Por su parte, 'El perro andaluz' registró en La 1 un 10,5% y una media de 722.000 seguidores.
En el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a imponerse con la visita de Ester Expósito. El programa lideró con un 13,8% de cuota y 1.493.000 espectadores, por delante de 'La Revuelta', que con Javier Bardem y Victoria Luengo alcanzó un 12% y 1.323.000 espectadores. Cuatro volvió a sobresalir con 'Horizonte', que firmó otro potente 11,7% de cuota de pantalla y reunió a 812.000 espectadores.
En la tarde de Telecinco, 'Rueda la letra' consiguió recuperar terreno en su cuarta emisión. El concurso subió hasta el 8,2% y 545.000 espectadores, logrando su segunda mejor cuota desde el estreno.
PRIME TIME
La 1
La Revuelta: 1.323.000 (12%)
El perro andaluz: 722.000 (10,5%)
Antena 3
El Hormiguero: 1.493.000 (13,8%)
Las hijas de la criada: 862.000 (12,5%)
Telecinco
Supervivientes All Stars Express: 1.003.000 (9,3%)
Supervivientes All Stars: 797.000 (15,6%)
laSexta
El Intermedio: 656.000 (5,9%)
Pesadilla en la cocina: 226.000 (3%)
Cuatro
First Dates: 397.000 (4,1%)
Horizonte: Avance: 1.073.000 (9,8%)
Horizonte: 812.000 (11,7%)
La 2
Cifras y letras: 548.000 (5,1%)
Historia de nuestro cine “Truman”: 187.000 (2,5%)
LATE NIGHT
La 1
El perro andaluz: 134.000 (5,3%)
Antena 3
Las hijas de la criada: 228.000 (6,3%)
Allí abajo: 99.000 (5,3%)
laSexta
Pesadilla en la cocina: 148.000 (4,7%)
Cuatro
Callejeros: 228.000 (7,9%)
La 2
Los gozos y las sombras: 57.000 (3,3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 786.000 (9%)
La Vuelta: 1.011.000 (13%)
La Vuelta: 1.080.000 (13,6%)
Post: La Vuelta: 896.000 (12,1%)
Valle Salvaje: 658.000 (9,5%)
La Promesa: 801.000 (12,2%)
Malas lenguas: 613.000 (9%)
Aquí la Tierra: 935.000 (12,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.185.000 (13,8%)
Y ahora Sonsoles: 767.000 (11%)
Pasapalabra: 1.349.000 (18%)
Telecinco
El verano se mueve: 515.000 (6,3%)
El diario de Jorge: 522.000 (7,7%)
Rueda la letra: 545.000 (8,2%)
Allá tú: 690.000 (9,3%)
laSexta
Zapeando: 396.000 (4,5%)
Más Vale Tarde: 356.000 (5,1%)
laSexta Clave: 347.000 (3,8%)
Cuatro
Todo es mentira: 638.000 (8,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 385.000 (5,8%)
La 2
Saber y ganar: 490.000 (5,5%)
La Vuelta: 686.000 (8%)
Cazadores salvajes: 253.000 (3,2%)
Malas lenguas: 432.000 (6,4%)
El Cazador: 113.000 (1,6%)
Trivial pursuit: 285.000 (3,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 326.000 (18,2%)
Mañaneros 360: 495.000 (16,6%)
Mañaneros 360: 881.000 (11,8%)
Antena 3
Espejo Público: 310.000 (12,8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 781.000 (17,3%)
La ruleta de la suerte: 1.508.000 (22,1%)
Telecinco
La mirada crítica: 139.000 (8,8%)
El programa de AR: 268.000 (12,6%)
Vamos a ver: 388.000 (8,3%)
laSexta
Aruser@s: 258.000 (12,8%)
Al rojo vivo: 196.000 (5,5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 11.000 (0,8%)
El Chiringuito: 45.000 (2,4%)
En boca de todos: 280.000 (9,4%)
La 2
Las criaturas secretas de África: 33.000 (2,2%)
Zoom tendencias: 47.000 (2,7%)
Mi familia en la mochila: 23.000 (1,2%)
Senderos del mundo: 25.000 (1,3%)
Las rutas D’Ambrosio: 49.000 (2,2%)
Las rutas D’Ambrosio: 74.000 (2,9%)
Verano azul: 99.000 (3,1%)
El Cazador: 95.000 (1,8%)
El Cazador: 191.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.010.000 (22,6%)
Telediario 1: 1.213.000 (13,7%)
Noticias Cuatro 1: 590.000 (8,8%)
Informativos Telecinco 15h: 663.000 (7,4%)
laSexta Noticias 14h: 527.000 (7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.825.000 (19,1%)
Telediario 2: 1.198.000 (12,7%)
Informativos Telecinco 21h: 721.000 (7,7%)
laSexta Noticias 20h: 487.000 (6,8%)
Noticias Cuatro 2: 378.000 (5,3%)
Mañana
Telediario matinal: 136.000 (17%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 216.000 (13,9%)
El Matinal: 83.000 (7,6%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,9%), Cuatro (7,7%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).
Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,6%), Telecinco (8%), Cuatro (7,3%), laSexta (5,1%), La 2 (3,9%).
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