Episodio 484
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 10 de septiembre: Manuela manipula a su padre para no renunciar a Alejo
Victoria y Mercedes afrontan una amarga despedida de Dámaso, aunque su historia podría no haber terminado definitivamente.
'Valle Salvaje' emite este jueves 10 de septiembre su capítulo 484 en La 1 a las 17:40 horas, y también está disponible en Netflix. La entrega estará marcada por los movimientos de Manuela para proteger su relación con Alejo y por las consecuencias de lo sucedido con Dámaso.
Después de haber confesado que Alejo la besó, Manuela intenta ahora influir en la postura de su padre. Lejos de aceptar una ruptura, maniobra para no tener que renunciar a ese amor y trata de impedir que la decisión del marqués cierre definitivamente cualquier posibilidad entre ambos.
Mientras tanto, Victoria y Mercedes vuelven a quedar unidas por Dámaso. Las dos afrontan una despedida amarga, después de todo lo ocurrido y del peligroso secreto que comparten en torno a su cuerpo.
Sin embargo, la situación deja abierta una última incógnita: pese a que ambas actúan como si todo hubiera terminado, el destino de Dámaso podría reservar todavía una sorpresa.
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