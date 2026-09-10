Una tertuliana de Mañaneros 360 se rebela ante Cintora tras señalarla por lanzar un bulo: "¡No lo he hecho en mi vida!"

La tertulia de 'Mañaneros 360' vivió este jueves un tenso enfrentamiento entre Jesús Cintora y Elena Salamanca a cuenta de los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis migratoria de Ceuta. La colaboradora estaba defendiendo que existieron avisos previos cuando el presentador la interrumpió con una advertencia: "Sí, pero sin bulos".

Salamanca reaccionó inmediatamente: "Es que yo no he lanzado un bulo en mi vida, porque la gracia de los bulos no me hace ninguna gracia, no sé si todo el mundo puede decir lo mismo". Cintora justificó su intervención asegurando que acababa de afirmar que se había desclasificado "un documento", algo que consideró incorrecto, mientras la tertuliana insistió en que existían varios documentos y comunicaciones del CNI.

Precisamente, el Gobierno hizo públicos este miércoles alrededor de 40 documentos relacionados con lo ocurrido en Ceuta. Entre ellos aparecen comunicaciones en las que el CNI alertó el 29 de julio de convocatorias difundidas en redes sociales para acceder a la ciudad "por valla y mar", en grupos que sumaban unos 180.000 seguidores. El Ejecutivo sostiene, no obstante, que aquellos avisos no anticipaban la magnitud de la entrada que acabaría produciéndose.

"Aquí nervioso nadie, pero bulos no"

El rifirrafe continuó después de que Salamanca acusara al resto de la mesa de ponerse "muy nerviosos" cuando se les contradice. Cintora respondió tajante: "Aquí nervioso nadie, pero bulos no". La periodista volvió entonces a reivindicar su trabajo: "Efectivamente, no he dado un bulo en toda mi carrera profesional. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo".

Noticias relacionadas

"No voy a examinar tu carrera profesional", replicó finalmente el conductor de 'Mañaneros 360'. Salamanca no dio por cerrado el choque y le lanzó una última respuesta: "Pues examínala, porque no sé si todos pueden decir lo mismo", cerrando uno de los momentos más tensos de la tertulia.