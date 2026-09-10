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Episodio 645

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy jueves 10 de septiembre: Andrés anuncia su boda con Valentina y Begoña se derrumba

La noticia sacude a los De La Reina mientras Fina atraviesa una crisis nerviosa y Gabriel recibe un golpe que pone en jaque a la fábrica.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Andrés y Valentina anuncian este jueves 10 de septiembre en 'Sueños de libertad' que han decidido casarse, una noticia que compartirán con Damián, Digna y Marta. La familia organizará una comida para celebrarlo y Andrés dejará claro que quiere pasar por el altar cuanto antes. Antena 3 emite el capítulo 645 a las 15:45 horas, y la serie también está disponible en Disney+, Atresplayer y Netflix.

La noticia llegará pronto hasta Begoña, que tratará de asumir el compromiso pese al dolor que le provoca. Después confesará a Nieves su temor a que la boda termine alejándola definitivamente de Andrés. Damián, por su parte, se mostrará preocupado por las habladurías que pueda generar Valentina, aunque Digna le pedirá que no interfiera.

En otro frente, Bianca acompañará a Fina al dispensario después de que su estado empeore. Miguel determinará que sufre una crisis nerviosa provocada por el estrés y le recomendará reposo. Marta y Digna intentarán convencerla entonces para que se instale temporalmente en la casa grande y pueda estar mejor atendida.

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Mientras tanto, Gabriel decidirá quemar los negativos de las fotografías de Begoña con Andrés, provocando el enfado de Beatriz. Poco después recibirá una llamada de Hugo Brossard con una decisión que amenaza directamente el futuro del negocio: el francés dejará de producir definitivamente los perfumes De La Reina, una noticia que Gabriel trasladará a la familia.

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