Regreso televisivo
Rosario Mohedano vuelve como colaboradora a Telecinco tras doce años fuera de la televisión
La hija de Rosa Benito se incorpora este viernes a la mesa de '¡De Viernes!' para analizar 'Supervivientes All Stars 3' junto a Isa y Anabel Pantoja.
Rosario Mohedano vuelve a colocarse al otro lado de la mesa de un programa de Telecinco. La cantante participará este viernes en '¡De Viernes!' como colaboradora para analizar el estreno de 'Supervivientes All Stars 3', recuperando un rol televisivo que había dejado atrás hace más de una década.
Su regreso tiene especial significado por la prolongada distancia que la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano decidió mantener con la pequeña pantalla. Rosario fue colaboradora habitual de '¡Qué tiempo tan feliz!' hasta 2014, dentro del programa presentado por María Teresa Campos, después de haber pasado también por formatos como 'Sálvame' o 'A tu lado'.
Eso no significa que haya permanecido completamente desaparecida de televisión. En julio de 2025 volvió puntualmente a Telecinco como invitada de 'Fiesta', donde ella misma explicó que había estado durante un tiempo y habló de los motivos que la llevaron a apartarse. También había realizado algunas apariciones esporádicas en otros espacios durante ese periodo, como invitada de programas como 'Y ahora Sonsoles' o 'Gente maravillosa'.
De vuelta a la crónica televisiva
Ahora, Mohedano vuelve precisamente para comentar uno de los realities históricamente más ligados a su familia. En '¡De Viernes!' compartirá análisis sobre 'Supervivientes All Stars 3' con Isa Pantoja, Anabel Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebas Gallego, en una mesa que contará además con imágenes inéditas del arranque de la aventura.
Su participación supone así un nuevo paso en su acercamiento a Telecinco después de años manteniéndose al margen del circuito habitual de colaboradores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan Leo, jubilado con una pensión de 1.600 euros: 'He cotizado 45 años para recibir la jubilación y hay jóvenes que cobran más que yo
- Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: 'Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes
- Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos
- Mediaset alarga 'Horizonte' con Iker Jiménez este miércoles para hacer frente al buen resultado de 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3
- Alfonso Arús pierde a Marc Redondo en 'Aruser@s': el meteorólogo abandona laSexta para fichar por TVE
- Apple presenta el iPhone 18 Pro y Pro Max: precio, novedades y fecha de salida en España
- La fiscal del caso Zapatero investiga el uso de una empresa de Luxemburgo para financiar a Plus Ultra con 9 millones de capital venezolano
- Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor