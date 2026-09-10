'La Promesa', avance del capítulo de hoy jueves 10 de septiembre: María frena su boda para hablar con Carlo

'La Promesa' emite este jueves 10 de septiembre su capítulo 903 en La 1 a las 18:35 horas, y también puede verse en RTVE Play. La jornada de la boda de María queda marcada por una inesperada decisión de la novia, que, ya vestida para el enlace, pide hablar con Carlo en el último momento.

Mientras tanto, las cocineras regresan al palacio, pero se niegan a retomar su trabajo mientras Julio continúe allí. Su exigencia obliga a Alonso a intervenir y pedir a Máximo que prescinda de su ayuda de cámara, dejando en manos del duque de Buenaventura una decisión que puede alterar de nuevo la convivencia en la casa.

Por otro lado, Martina se sincera con Ángela y reconoce que ya no está enamorada de Jacobo. Adriano, convencido de que la joven continúa a su lado por el chantaje al que está sometida, decide enfrentarse directamente a él. Leocadia tampoco abandona sus propios planes y plantea a Máximo un intercambio: matrimonio a cambio de que sea el padrino de su hija.

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Ciro y Lorenzo, por su parte, ponen en marcha su maniobra para colar la licencia entre las facturas y conseguir la firma de Manuel. El capitán debía aparecer para distraerle, pero quien irrumpe es Julieta. Manuel está a punto de firmar, aunque se detiene en el último instante y deja a Ciro al borde del colapso.