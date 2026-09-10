Mayor apuesta
Mediaset amplia y refuerza 'Horizonte’: Iker Jiménez estrena nuevo horario con mayor duración y más días de emisión en Cuatro
Beatriz Taleg´pon y Paco Pérez Caballero vuelven a ponerse al frente del formato en la noche de los viernes.
Mediaset ha de unido aprovechar el éxito de audiencia que esta cosechando con 'Horizonte'. Tras los primeros brotes verdes detectados por los directivos la temporada pasada, cuabdo espacio pasó a emitirse en Cuatro de lunes a jueves, los datos no han parado de crecer.
Y ahora, la cadena ha decidido redoblar su apuesta por el espacio presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, con más minutos de emisión y sumando además un nuevo día en la parrilla.
De esta manera, 'Horizonte' adelanta a partir de la próxima semana su horario de inicio a las 21:10 horas y amplía sus emisiones en Cuatro con nuevas entregas los viernes en access prime time, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero como presentadores.
Así serán a partir del lunes las emisiones del programa:
- De lunes a miércoles, de 21:10h a 23:00h, con Iker Jiménez y Carmen Porter
- Los jueves, de 21:10h a 01:00h, con Iker Jiménez y Carmen Porter
- Los viernes, de 21:10h a 23:00h, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero
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