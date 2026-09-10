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Mayor apuesta

Mediaset amplia y refuerza 'Horizonte’: Iker Jiménez estrena nuevo horario con mayor duración y más días de emisión en Cuatro

Beatriz Taleg´pon y Paco Pérez Caballero vuelven a ponerse al frente del formato en la noche de los viernes.

Iker Jiménez en 'Horizonte'

Iker Jiménez en 'Horizonte' / CUATRO

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Ricky García

Ricky García

Madrid
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Mediaset ha de unido aprovechar el éxito de audiencia que esta cosechando con 'Horizonte'. Tras los primeros brotes verdes detectados por los directivos la temporada pasada, cuabdo espacio pasó a emitirse en Cuatro de lunes a jueves, los datos no han parado de crecer.

Y ahora, la cadena ha decidido redoblar su apuesta por el espacio presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, con más minutos de emisión y sumando además un nuevo día en la parrilla.

De esta manera, 'Horizonte' adelanta a partir de la próxima semana su horario de inicio a las 21:10 horas y amplía sus emisiones en Cuatro con nuevas entregas los viernes en access prime time, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero como presentadores.

Así serán a partir del lunes las emisiones del programa:

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  • De lunes a miércoles, de 21:10h a 23:00h, con Iker Jiménez y Carmen Porter
  • Los jueves, de 21:10h a 01:00h, con Iker Jiménez y Carmen Porter
  • Los viernes, de 21:10h a 23:00h, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero

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