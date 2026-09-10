'Saber y ganar' ya tiene fecha para volver a La 2 antes de cumplir 30 años en antena

La 2 completará en los próximos días la recuperación de buena parte de su programación habitual con el regreso de uno de sus formatos más veteranos. 'Saber y ganar' estrenará nuevas entregas el lunes 14 de septiembre a las 15:25 horas, después del parón estival que comenzó tras su emisión del pasado 31 de julio.

El concurso de Jordi Hurtado afrontará además un curso especialmente simbólico, ya que durante esta temporada alcanzará los 30 años de emisiones en RTVE. El formato comenzó su andadura el 17 de febrero de 1997 y llegará a esa fecha con Hurtado todavía al frente de las entregas de lunes a viernes. Los fines de semana continuarán, por segundo año consecutivo, bajo la batuta de Rodrigo Vázquez.

El regreso permitirá retomar también la competición exactamente donde quedó antes de las vacaciones. Martín Escolar volverá al programa después de alcanzar las 100 emisiones y acumular 46.120 euros, acompañado por Raquel Díaz, con 1.760 euros, y Juan Gómez, con 1.300. El propio Hurtado ya avanzó antes del descanso que la nueva temporada llegaría con "sorpresas".

La 2 recupera sus concursos

El mismo 14 de septiembre regresará también 'Sukha', que iniciará su segunda temporada a las 19:40 horas con Pablo González Batista, Susana Castañón y Jero Fernández. Antes, 'Cifras y letras' ya ha recuperado sus estrenos con un bote situado en 251.500 euros, muy cerca de su máximo histórico.

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La parrilla todavía tiene pendiente el estreno de la segunda temporada de 'Trivial Pursuit'. RTVE renovó el concurso presentado por Egoitz Txurruka, 'Txurru', durante el verano y, hasta la llegada de sus nuevas entregas, La 2 mantiene reposiciones del formato como antesala de 'Cifras y letras'.