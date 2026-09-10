Sección renovada
Cambio histórico en 'El hormiguero': alianza estratégica con un nuevo partner para una de sus secciones más exitosas
'La Tarjeta de El Hormiguero' mantendrá la clásica llamada de "¿Sabe usted qué es lo que quiero?", pero esta temporada añadirá una nueva vía para jugar desde casa.
'El Hormiguero' introduce esta temporada un cambio de peso en uno de sus concursos más reconocibles. Revolut sustituirá a Openbank como colaborador de 'La Tarjeta de El Hormiguero', poniendo fin a una larga etapa de vinculación entre la entidad y una sección que se ha convertido en uno de los clásicos del programa de Pablo Motos.
La mecánica televisiva seguirá siendo la de siempre. En pleno directo, uno de los invitados realizará una llamada al azar y formulará la célebre pregunta: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?". Si la persona que responde dice "¡La tarjeta de El Hormiguero!", se llevará 6.000 euros, mientras que el bote se acumulará si no acierta.
La principal novedad, según ha podido saber YOTELE, es que este año el concurso también podrá jugarse desde casa a través de las redes sociales, más allá de la tradicional llamada telefónica. Revolut pondrá en marcha un segundo sorteo mensual de 6.000 euros, al que se podrá acceder mediante códigos QR incluidos en contenidos publicados en plataformas como YouTube y TikTok.
Más de 300.000 euros en juego
Con esta nueva fórmula, 'La Tarjeta de El Hormiguero' amplía por primera vez sus posibilidades de participación fuera del plató. Entre el premio semanal y el sorteo paralelo, Revolut prevé repartir más de 300.000 euros durante la temporada, reforzando así uno de los espacios comerciales más reconocibles del programa.
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