Miércoles 9 de septiembre
Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' sube y lidera frente al buen estreno de 'El túnel' en La 1
El reality de Telecinco crece hasta el 13,1%, mientras 'El túnel' debuta con un 12,2%, 'La Mesa' baja al 11,1% y 'Horizonte' vuelve a volar en Cuatro.
'La isla de las tentaciones' creció en su segunda entrega y consiguió liderar la noche. El reality de Telecinco alcanzó un 13,1% de cuota de pantalla y reunió a 816.000 espectadores, mejorando su resultado respecto al estreno.
La 1 también consiguió un destacado resultado con el estreno de 'El túnel'. Su nueva apuesta arrancó con un 12,2% de share y una media de 949.000 espectadores. Por su parte, 'La Mesa' bajó en su segunda emisión en Antena 3 hasta el 11,1% y 600.000 espectadores.
Cuatro volvió a sobresalir con 'Horizonte', que entre las 21:35 y las 00:00 horas consiguió un potente 10,6% de cuota. Después, 'El Chiringuito' destacó en el late night con un 7,5% y 293.000 espectadores. En laSexta, 'Cara al show' regresó con Marc Giró anotando un 4,8% y 357.000 seguidores.
En la tarde, 'Pasapalabra' volvió a liderar sin rival con un 17% de cuota y 1.483.000 espectadores. Muy lejos quedó 'Rueda la letra', que continuó perdiendo terreno en su tercer día: el concurso de Telecinco bajó otras dos décimas hasta el 7,8%, aunque reunió a 602.000 espectadores.
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