Episodio 483
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy miércoles 9 de septiembre: Victoria y Mercedes se unen para ocultar el cuerpo de Dámaso
Manuela confiesa a su padre que Alejo la besó, mientras una inesperada alianza intenta borrar las huellas de una muerte.
'Valle Salvaje' emite este miércoles 9 de septiembre su capítulo 483 en La 1 a las 17:40 horas. La ficción también está disponible en Netflix y afronta una entrega marcada por las consecuencias de la muerte de Dámaso y por una confesión que puede alterar la relación entre Manuela y Alejo.
Victoria y Mercedes dejan a un lado sus diferencias y forman una alianza tan inesperada como peligrosa. Ambas deberán actuar juntas para deshacerse del cuerpo de Dámaso, una misión que las obliga a compartir un secreto comprometedor y a asumir los riesgos derivados de lo ocurrido.
En paralelo, Manuela se ve sorprendida por su padre y termina revelándole uno de los episodios que más inquietud le provoca: Alejo la besó. La confesión coloca al marqués ante una situación delicada, ya que ahora conoce directamente lo sucedido entre ambos.
La reacción del padre de Manuela será una de las incógnitas centrales del capítulo, justo cuando Victoria y Mercedes tratan de impedir que salga a la luz lo ocurrido con Dámaso.
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