'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy miércoles 9 de septiembre: Victoria y Mercedes se unen para ocultar el cuerpo de Dámaso

'Valle Salvaje' emite este miércoles 9 de septiembre su capítulo 483 en La 1 a las 17:40 horas. La ficción también está disponible en Netflix y afronta una entrega marcada por las consecuencias de la muerte de Dámaso y por una confesión que puede alterar la relación entre Manuela y Alejo.

Victoria y Mercedes dejan a un lado sus diferencias y forman una alianza tan inesperada como peligrosa. Ambas deberán actuar juntas para deshacerse del cuerpo de Dámaso, una misión que las obliga a compartir un secreto comprometedor y a asumir los riesgos derivados de lo ocurrido.

En paralelo, Manuela se ve sorprendida por su padre y termina revelándole uno de los episodios que más inquietud le provoca: Alejo la besó. La confesión coloca al marqués ante una situación delicada, ya que ahora conoce directamente lo sucedido entre ambos.

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La reacción del padre de Manuela será una de las incógnitas centrales del capítulo, justo cuando Victoria y Mercedes tratan de impedir que salga a la luz lo ocurrido con Dámaso.