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Episodio 644

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 9 de septiembre: Andrés frena el chantaje de Gabriel y pide matrimonio a Valentina

Begoña exige los negativos de las fotografías, mientras Fina sufre una crisis y Eduardo decide separarse de Roque.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Antena 3 emite este miércoles 9 de septiembre, a las 15:45 horas, el capítulo 644 de 'Sueños de libertad', también disponible en Disney+, Atresplayer y Netflix. Andrés contará a Valentina la existencia de las fotografías tomadas junto a Begoña, pero su sinceridad provocará que la dependienta cancele sus planes y le reproche que siempre anteponga los problemas de su cuñada.

Andrés se enfrentará después a Gabriel y le advertirá que las imágenes no demuestran nada y que continuará ayudando a Begoña. Tras conseguir que el chantaje quede sin efecto, la enfermera hablará con Valentina para aclarar lo sucedido y asegurarle que Andrés la ama. Él tratará de reparar el daño con una decisión inesperada: le pedirá matrimonio. Mientras tanto, Begoña exigirá a Gabriel que le entregue los negativos.

Fina sufrirá una crisis nerviosa después de su última discusión con Marta, aunque se negará a descansar. Bianca, preocupada por su estado, intentará convencerla para que acuda a un médico. Por otro lado, Pablo regresará a casa y se llevará una decepción al descubrir que Soraya finalmente no podrá viajar a Toledo. Claudia también buscará el apoyo de Manuela tras la reacción de Miguel a su confesión.

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Eduardo decidirá no acompañar a Roque en su viaje por el mundo y ambos se despedirán con un abrazo. Tasio explicará a Paula que su carta a Carmen supone la ruptura definitiva, mientras Mabel rechazará la cena con Salva para no alimentar sus esperanzas de reconciliación.

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