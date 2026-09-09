Concursos
El motivo oculto por el que 'Rueda la letra' cambia de famosos cada día en Telecinco y no cada tres
El concurso de Telecinco conducido por Carlos Sobera y protagonizado por veteranos como Lilit y Fran rompe su propia norma de invitados en este arranque por un factor estrictamente logístico
El nuevo concurso de Telecinco presentado por Carlos Sobera, 'Rueda la letra', guarda un secreto de producción detrás de sus primeros compases en antena. Aunque el formato cuenta con dos concursantes legendarios como Lilit Manukyan y Fran González y recuerda inevitablemente a la clásica dinámica de bloques de tres programas por cada terna de invitados —heredada de su evidente parecido estructural con 'Pasapalabra'—, las primeras entregas están rompiendo esta regla al cambiar de rostros famosos en cada emisión diaria.
Esta particularidad, ya adelantada por la cadena durante la rueda de prensa oficial de presentación del formato, responde estrictamente a cuestiones logísticas del rodaje. Durante los primeros días de puesta en marcha en Telecinco, el equipo técnico y los participantes grabaron a un ritmo de un solo programa por jornada.
Una vez que la maquinaria del plató de Carlos Sobera encontró su velocidad de consolidación, la velocidad habitual se estabilizó en tres programas por jornada de grabación. Es a partir de ese cuarto programa cuando la mecánica se estabiliza y los ayudantes de los equipos comienzan a cumplir el ciclo estándar de mantenerse durante tres entregas consecutivas.
Hasta el momento, este inusual desfile de caras conocidas en su semana de estreno ha dejado el siguiente paso de invitados:
- Lunes (Equipo Azul): Samantha Vallejo-Nágera y Miguel Ángel Muñoz
- Lunes (Equipo Violeta): Laura Sánchez e Iván Sánchez
- Martes (Equipo Violeta): Valeria Ros y Agustín Jiménez
- Martes (Equipo Azul): Pepa Rus y David Amor
Y en la entrega de esta tarde, otros cuatro famosos harán acto de presencia en el concurso para ayudar a Lilit y a Fran a sumar segundos a su marcador, pero solo durante un programa.
Este rodaje atípico inicial no solo ha permitido ensayar el ritmo televisivo del formato dirigido por Sobera, sino que ha regalado a la audiencia una sobredosis de rostros conocidos antes de asentarse en la periodicidad trienal que marcará el futuro del concurso en Telecinco.
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