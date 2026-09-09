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Episodio 902

'La Promesa', avance del capítulo de hoy miércoles 9 de septiembre: Alonso intenta frenar la elección de Pía

Curro se mantiene firme pese al rechazo de Leocadia, mientras Adriano recibe una noticia esperanzadora y María Fernández empieza a dudar de su boda.

Avance diario de 'La promesa'

Avance diario de 'La promesa' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'La Promesa' emite este miércoles 9 de septiembre su capítulo 902 en La 1 a las 18:35 horas, y también puede verse en RTVE Play. Curro afronta una fuerte oposición después de haber elegido a Pía, una decisión que Leocadia considera inadmisible. Él, sin embargo, no piensa dar marcha atrás y recuerda que su propia madre también fue doncella, mientras Manuel se posiciona a su lado.

La tensión aumenta cuando Alonso convoca a Adarre de noche y le pide que convenza a Curro para que renuncie a su decisión ante el escándalo que podría provocar. Ella acepta hablar con él, aunque ya había rechazado previamente la propuesta. Al mismo tiempo, Curro y Ángela invitan a las cocineras a la boda de María y a la suya propia con la intención de lograr que regresen a La Promesa, pero el gesto con el que él vuelve deja en el aire si han conseguido su objetivo.

Por otro lado, María Fernández trabaja sin descanso hasta que Samuel consigue que reconozca que sus nervios no proceden de la ilusión, sino de las dudas sobre si está haciendo lo correcto al casarse. Adriano, mientras tanto, regresa del oftalmólogo con una gran noticia: está curado.

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Lorenzo también provoca un nuevo conflicto al contarle a Adriano que Martina y Jacobo estuvieron muy cariñosos durante el picnic. Dolido, él termina reprochándole su comportamiento a Martina. Mientras tanto, Ciro y Lorenzo reparten el dinero obtenido con los manuales del motor y preparan un nuevo engaño para conseguir que Manuel firme la licencia.

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