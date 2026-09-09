Análisis YOTELE
Nacho Medina, el triunfador del verano en Canal Sur: 'Andalucía a dedo' logra el doble dígito en audiencias y conquista a los jóvenes andaluces
El periodista, todo un referente en formatos de reportajes en España, ha obtenido muy buenos resultados con esta producción de Señor Mono.
'Andalucía a dedo' se ha convertido en una de las sorpresas más inesperadas del verano en Canal Sur. El espacio presentado por Nacho Medina, referente en formatos de reportajes en España, como impulsor de espacios como 'Callejeros', concluye esta noche la primera temporada de su nuevo espacio con un 10,2% de cuota de pantalla.
En cada una de sus siete emisiones durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre (todavía quedan seis por estrenar), el programa producido por Señor Mono han obtenido una media 160.000 espectadores y 436.000 contactos únicos, compitiendo frente a frente con las propuestas de Antena 3, La 1 y Telecinco.
El espacio en el que Nacho Medina emprende un improvisado viaje por Andalucía haciendo autoestop, sin dinero ni itinerario o destino fijado de antemano, ha logrado situarse prácticamente en la media mensual de su cadena, mostrando además una interesante radiografía del perfil de sus espectadores.
Según datos aportados por la consultora Dos30, 'Andalucía a dedo' ha logrado casi lo imposible: rejuvenecer la audiencia de Canal Sur, ya que ha conquistado al público más joven (entre 13 y 24 años), el más esquivo e infiel en televisión.
En este sector de la audiencia, el programa ha registrado un destacado 14,1% de share. En el siguiente bloque de edad (25-44 años) ha logrado un redondo 12%. También destaca especialmente en el público femenino (11,8%).
En el cómputo global de la temporada estival, ha contado con un total de 1.680.000 espectadores, lo que representa que más del 20% de la comunidad andaluza ha conectado, al menos en una ocasión, con esta innovadora propuesta televisiva que mezcla elementos de los programas de viajes y los espacios de telerrrealidad.
Se trata de unos resultados muy meritorios, al emitirse en un contexto de enorme polarización por la crisis migratoria en Ceuta, que ha protagonizado una gran parte de las parrillas de programación de todas las cadenas de televisión.
Cada programa de 'Andalucía a dedo' arranca con Nacho Medina y su operador de cámara en la carretera a la espera de ser recogidos por conductores dispuestos a llevarlos.
Confiando en la generosidad y la hospitalidad de la gente, son las propias historias y vidas de las personas que les abren sus vehículos —y a veces sus hogares— las que marcan el rumbo de cada emisión, reflejando de esta manera la diversidad y cercanía del pueblo andaluz.
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