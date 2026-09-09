Esta noche
Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo visitan hoy a Marc Giró para abrir la nueva temporada de 'Cara al show'
El aclamado formato de entrevistas de laSexta regresa al prime time con una triple visita de altura y numerosas novedades
'Cara al Show' vuelve a encender los focos este miércoles a las 23:00 horas en laSexta para dar el pistoletazo de salida a su segunda temporada. El espacio semanal conducido por Marc Giró arranca esta nueva etapa manteniendo la combinación de humor irreverente, entrevistas de primer nivel y un análisis de la actualidad marcado por la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos.
Para inaugurar este nuevo curso por todo lo alto, Giró recibirá a tres invitados de primer orden. La veterana actriz Carmen Maura repasará su trayectoria y los detalles de su paso por la serie 'Furia', además de confesar su día a día junto a su perra Rita y sus particulares aficiones. Junto a ella estará Victoria Luengo, una de las actrices más destacadas del panorama actual, que acude a presentar la película 'El ser querido', que coprotagoniza junto a Javier Bardem tras haber trabajado a las órdenes de Pedro Almodóvar. Cerrando el.programa, el periodista Gonzo desvelará las claves de la nueva temporada de 'Salvados' con motivo de su mayoría de edad televisiva.
El formato, producido por Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras, llega avalado por sus buenos datos. Además de su inconfundible monólogo inicial, esta nueva etapa incorpora importantes novedades en su plantel, como las futuras incorporaciones de Loles León y Sabina Urraca, que se sumarán a rostros ya consolidados como Yolanda Ramos y Pepe Colubi, todo ello amenizado por las intervenciones de Las Glorias Cabareteras y la música en directo de la Giró’s Boys Band.
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