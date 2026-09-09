Coincidencia televisiva
La insólita coincidencia entre 'Rueda la letra' y 'Pasapalabra': la misma palabra y un fallo idéntico con David y Lilit
Ambos concursantes recibieron definiciones diferentes cuya solución era "octogésimo", pero los dos respondieron "octagésimo".
'Rueda la letra' y 'Pasapalabra' protagonizaron este martes una de esas casualidades difíciles de prever. Los dos concursos, emitidos de manera consecutiva en Telecinco y Antena 3, incluyeron en sus respectivas pruebas finales dos definiciones distintas que conducían exactamente a la misma palabra.
La primera se produjo después de que 'Rueda la letra' comenzara a las 19:15 horas. Durante 'La rueda', Lilit recibió la siguiente definición: "Con la O: Número ordinario y partitivo que corresponde a ochenta". La concursante debía contestar "octogésimo", pero terminó ofreciendo una variante incorrecta.
Más tarde, después del inicio de 'Pasapalabra' a las 20:00 horas, David se encontró con una formulación muy parecida en 'A la Z': "Empieza por O: Que ocupa en una serie el lugar número ochenta". Aunque la construcción no era idéntica, la respuesta requerida volvía a ser "octogésimo".
El mismo error en la misma vocal
La coincidencia fue todavía mayor porque ninguno de los dos concursantes consiguió sumar el acierto. Tanto Lilit como David respondieron "octagésimo", sustituyendo la segunda "o" por una "a" y cometiendo exactamente el mismo error durante una misma tarde televisiva.
El proceso, eso sí, fue diferente. Lilit comenzó pronunciando correctamente la palabra, pero rectificó antes de terminar y acabó dando por válida la forma equivocada. David respondió directamente "octagésimo" y solo trató de corregirse después, cuando ya había advertido su fallo. Dos definiciones, una única solución y el mismo tropiezo en las pruebas decisivas de dos concursos rivales.
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