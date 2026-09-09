Nueva temporada
Iker Jiménez, imparable en Cuatro: estrena lo nuevo de 'Cuarto Milenio' en el mejor momento de 'Horizonte'
El comunicador arranca una nueva temporada de su formato más emblemático mientras gana peso en la parrilla diaria gracias a 'Horizonte'
Iker Jiménez refuerza su hegemonía indiscutible en la parrilla de Cuatro. El comunicador encabeza el regreso de la temporada de 'Cuarto Milenio', su buque insignia, en un momento de máxima forma profesional que viene avalado por el excelente rendimiento de 'Horizonte', pilar fundamental de las noches de Cuatro.
La emblemática nave del misterio abre sus puertas este domingo con una importante novedad logística en la parrilla. Obligado por los movimientos de programación y la llegada de la tertulia deportiva de Josep Pedrerol con 'El Chiringuito', el programa modifica su estrategia habitual y adelanta su horario de emisión para arrancar a las 21:35 horas, buscando retener a su legión de fieles seguidores antes de dar paso a la medianoche.
Iker Jiménez y Carmen Porter estrenan la nueva temporada del longevo programa cargada de expectativas, enigmas insólitos y el rigor en la investigación que les ha consolidado durante dos décadas como uno de los espacios más fieles de la televisión.
Y es que el peso de Iker Jiménez en la programación actual de la cadena del grupo Mediaset es hoy más incontestable que nunca. Si 'Cuarto Milenio' supuso los cimientos de su éxito televisivo, 'Horizonte' se ha convertido en el gran bastión de la casa, un espacio de actualidad y debate que lidera con solvencia frente a laSexta - y en ocasiones frente a TVE, Telecinco y Antena 3 - y multiplica la presencia del presentador en las noches del canal.
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