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Edición especial

Por qué hoy 'El Chiringuito' se emite en Cuatro y no en Energy

El programa deportivo salta de manera excepcional a la cadena principal de Mediaset para ofrecer una cobertura especial de la Champions League

Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'

Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' / ENERGY

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Redacción Yotele

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Madrid
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Con motivo de la apasionante jornada de la Champions League y el esperado debut de los equipos españoles en la competición, ‘El Chiringuito’ ofrecerá esta noche una edición especial en Cuatro (00:00 h), saltando de su ubicación habitual en Energy para recalar en el canal principal de Mediaset. Este cambio responde a la necesidad de dar cobertura en abierto y en una franja de mayor calado a la resaca futbolística del torneo continental, aprovechando el tirón de las primeras grandes citas europeas.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis afrontan entre ayer y hoy su estreno en la renovada edición del torneo frente a rivales de la talla del Inter, Feyenoord, Liverpool, Borussia Dortmund y Lille, respectivamente. Josep Pedrerol y todo su equipo analizarán al detalle lo que ocurra sobre el césped, ofreciendo los mejores resúmenes de los partidos, las jugadas más polémicas y las reacciones en directo de los protagonistas.

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