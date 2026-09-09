Por qué hoy 'El Chiringuito' se emite en Cuatro y no en Energy

Con motivo de la apasionante jornada de la Champions League y el esperado debut de los equipos españoles en la competición, ‘El Chiringuito’ ofrecerá esta noche una edición especial en Cuatro (00:00 h), saltando de su ubicación habitual en Energy para recalar en el canal principal de Mediaset. Este cambio responde a la necesidad de dar cobertura en abierto y en una franja de mayor calado a la resaca futbolística del torneo continental, aprovechando el tirón de las primeras grandes citas europeas.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis afrontan entre ayer y hoy su estreno en la renovada edición del torneo frente a rivales de la talla del Inter, Feyenoord, Liverpool, Borussia Dortmund y Lille, respectivamente. Josep Pedrerol y todo su equipo analizarán al detalle lo que ocurra sobre el césped, ofreciendo los mejores resúmenes de los partidos, las jugadas más polémicas y las reacciones en directo de los protagonistas.

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Tras desvelarse los primeros movimientos del fichaje estrella de Pedrerol por Mediaset, la gran incógnita pasa por ver si la edición especial de esta noche en Cuatro se convierte en el escenario idóneo para el esperado estreno de Matías Prats Jr. como colaborador del formato, cumpliendo así con los plazos anunciados por el propio catalán.