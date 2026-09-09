Regreso renovado
Cuatro pone fecha al regreso de 'En el punto de mira', que vuelve con Boro Barber como presentador
El periodista encabezará una nueva etapa con drones silenciosos, cámaras de 360 grados, sensores avanzados e inteligencia artificial.
'En el punto de mira' ya tiene fecha para regresar a Cuatro. La cadena estrenará su nueva temporada el lunes 14 de septiembre, a las 23:00 horas, con Boro Barber al frente de unas investigaciones que volverán a combinar denuncias sociales y asuntos ligados a la actualidad.
El programa renovará sus herramientas para llegar hasta lugares y testimonios especialmente difíciles. Su equipo incorporará drones silenciosos, cámaras de 360 grados y sensores avanzados, además de dispositivos preparados para registrar aquellas declaraciones "incómodas" que pueden resultar determinantes para sus reportajes.
La principal novedad será un asistente de inteligencia artificial adaptado a las necesidades de la investigación. Este despliegue tecnológico permitirá ampliar las posibilidades del formato tanto durante el trabajo de campo como en el análisis del material recopilado.
Una noche de máxima competencia
Cuatro ha situado su estreno en uno de los días más disputados de la semana. 'En el punto de mira' se enfrentará a 'MasterChef Celebrity Legends' en La 1 y 'La isla de las tentaciones' en Telecinco, dos de las principales apuestas de entretenimiento de la temporada.
La competencia se completará en Antena 3 con su oferta de ficción turca, encabezada por 'El secreto' y 'En tierra lejana'. Boro Barber regresará así a la parrilla en una noche marcada por los grandes formatos, confiando en la investigación y las nuevas herramientas técnicas como principales elementos diferenciadores.
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