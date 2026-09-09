Bertín Osborne desmiente a Gabriela Guillén y retoma su gira final tras sus problemas de salud: "Sabía que no me iba a morir"

La visita de Bertín Osborne a 'Y Ahora Sonsoles' ha sido esta tarde un repaso a su vida amorosa tras aclarar que su salud vuelve a estar al 100% y que puede retomar la gira que suspendió y que supondrá su despedida de los escenarios: "He estado chungo, pero sabía que no me iba a morir", ha tranquilizado antes de centrarse en el terrono personal de la charla con Sonsoles.

El cantante quiso matizar en primer lugar el revuelo generado tras asegurar que nunca había estado enamorado de Fabiola Martínez. Ante las cámaras, el artista aclaró que se trata de matices semánticos: "Para mí el estar enamorado y sentirse enamorado son dos conceptos distintos". Tras confesar que se ha sentido "hasta las patas" tanto de Fabiola como de su primera mujer, Sandra Domecq, reconoció sin rodeos que echa de menos a la madre de sus hijos menores y la vida que compartían, calificándola como "una mujer bestial".

En el otro extremo se sitúa Gabriela Guillén. Preguntado por las recientes declaraciones de esta sobre haber sido supuestamente el gran amor de su vida, Bertín fue tajante al desmarcarse por completo: "No lo recuerdo y no creo habérselo dicho". El intérprete argumentó que, aunque su relación fue estupenda, la prueba de que no era la definitiva es que hoy ya no están juntos.

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La charla también deparó el momento más íntimo al rematar el repaso con Sandra Domecq. Con la voz entrecortada, el artista admitió que el gran error con ella fue casarse siendo tan jóvenes y confesó que su fallecimiento supuso un golpe devastador, consciente en aquel momento de que se iba el gran amor de su vida.