Martes 8 de septiembre
Audiencias TV ayer | 'Rueda la letra' cae al 8% en su segundo día y 'Código 10' sigue volando en Cuatro
Las series turcas mantienen el dominio de Antena 3 en la noche, mientras 'El Hormiguero' vuelve a ganar a 'La Revuelta' y 'Dog House' se despide por encima del doble dígito.
'El Hormiguero' volvió a imponerse en el access prime time. La visita de Luis de la Fuente llevó al programa de Antena 3 a liderar con un 13,8% de cuota y 1.523.000 espectadores. 'La Revuelta', con Carmen Lomana, bajó en su segundo día de temporada hasta el 9,7% y 1.107.000 espectadores.
En prime time, las ficciones turcas volvieron a darle el liderazgo a Antena 3. 'El secreto' consiguió un 12,9% y 999.000 espectadores, mientras 'En tierra lejana' tomó el relevo en el late night disparándose hasta un 16,8% y 774.000.
Cuatro volvió a destacar con 'Código 10', que mantuvo su fortaleza con un notable 11,7% de cuota de pantalla y 678.000 espectadores. En La 1, 'Dog House' cerró su temporada con un 10,9% y una media de 760.000 seguidores.
En la tarde, 'Rueda la letra' perdió más de un punto en apenas 24 horas. Tras estrenarse con un 9,1%, el concurso de Telecinco cayó en su segunda entrega hasta un 8% de share y 587.000 espectadores. Mientras, 'Pasapalabra' continuó dominando con claridad en Antena 3. El concurso se mantuvo como líder absoluto de su franja con un 16,1% de cuota y 1.364.000 espectadores.
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