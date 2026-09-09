El abogado de la familia de Edwin Arrieta y colaborador de Ana Rosa deja la abogacía para ser embajador de Colombia en Europa

Juan Gonzalo Ospina, el que fuera abogado de la familia de Edwin Arrieta, da un volantazo a su trayectoria profesional para convertirse en el nuevo embajador de Colombia ante la Unión Europea, la OTAN, Bélgica y Luxemburgo. Un nombramiento de alto nivel que sitúa al jurista al frente de la llamada «superembajada» de su país en Bruselas, apartándole de la abogacía activa.

El salto del penalista a este codiciado puesto institucional llega tras su meteórica exposición mediática en los últimos años. Aunque su firma, Ospina Abogados, ya contaba con un sólido prestigio en el sector, su rostro se volvió familiar para los espectadores de televisión al asumir la acusación particular en uno de los crímenes más mediáticos de la crónica negra reciente: el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho en Tailandia.

Ospina se transformó en un invitado constante y analista de cabecera en numerosas tertulias televisivas, incluso se convirtió en colaborador de la productora de Ana Rosa, patricipando en diversos programas. Su papel como portavoz de los allegados de la víctima, le mantuvo en la televisión durante el largo proceso que acabó con la condena de Daniel Sancho, que la familia del joven español ha recurrido.

Ahora, cambia las tertulias y las togas por los despachos diplomáticos de Bruselas, cerrando una etapa de máxima visibilidad en España para asumir un rol estratégico de representación de su país.

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Primeras palabras

Tras asumir el cargo, Ospina ha querido agradecer la oportunidad con estas palabras recogidas en el medio Confilegal: "Es un honor y un privilegio representar a Colombia en Europa. Confío en que mi identidad hispano-colombiana contribuya a estrechar lazos y a comprender mejor ambas realidades. Agradezco profundamente la confianza del presidente Abelardo de la Espriella, a quien no defraudaré. Cuenta con un gabinete extraordinario y, como decimos en Colombia, trabajaremos sin descanso para hacer realidad la Patria Milagro".