'Zapeando' recupera a una mítica colaboradora 6 años después como refuerzo para plantar cara a Risto Mejide

laSexta sigue reforzándose para frenar el auge de Cuatro y recuperar el liderazgo de los canales secundarios esta temporada. Además de estrenar los nuevos platós de 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde' y adelantar el horario de 'Zapeando' y del programa Iñaki López, la cadena da ahora otro golpe de efecto para impulsar las audiencias de sus programas y hacer frente al mejor momento de su competidor en años.

Para ello, la cadena ha recuperado a una mítica colaboradora de 'Zapeando' que volverá el jueves al programa seis años después de su salida. Así lo ha anunciado Dani Mateo, quien mantuvo la intriga jugando al despiste con los espectadores antes de desvelar la gran incorporación. "El jueves es el día del regreso más esperado porque ya se ha sentado en esta mesa. Vuelve a 'Zapeando' alguien que nos conoce muy bien y, por eso, nos sorprende mucho que haya decidido volver", bromeó el presentador entre las risas del plató.

Un reencuentro muy esperado para este jueves

La vuelta no se tratará de una simple visita puntual o un cameo de cortesía. El formato ha confirmado que la catalana se reincorpora de forma oficial al equipo de colaboradores, volviendo a ocupar una silla en la mesa a partir de este próximo jueves.

Dani Mateo reaparece en pijama en el estreno de temporada

Ayer, Mateo volvió a ponerse al frente de 'Zapeando' tras sus vacaciones de verano, pero tras el cambio de horario que se produjo el pasado 24 de agosto, decidió bromear con la situación. El porgrama de laSexta tenía por costumbre comenzar a las 15:45 horas, pero ha adelantado su emisión a las 15:30 horas para competir directamente con Risto Mejide, que da comienzo a esa hora a 'Todo es mentira'.

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Tras la sintonía y la cabacera, el plató de 'Zapeando' tuvo una anomalía ayer en su comienzo: la silla de su presentador estaba vacía. Después de los vaciles de los colaboradores, Daniel Mateo hizo presencia con pijama y peluche y quejándose del nuevo horario: "¿Pero qué horas son estas?" Nadie me había dicho que tenía que madrugar. No me ha dado tiempo de desayunar", bromeó desatando la risa del público.