Episodio 482
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 8 de septiembre: una presencia inesperada amenaza el plan de Victoria y Mercedes
Las dos mujeres se enfrentan a un momento decisivo, mientras Alejo y Luisa pactan el futuro de su relación y José Luis conoce el destino de su palacio.
'Valle Salvaje' emite este martes 8 de septiembre, a las 17:40 horas en La 1, un nuevo capítulo en el que Victoria y Mercedes estarán a punto de ser descubiertas. La ficción diaria también puede seguirse en Netflix, donde sus seguidores tienen disponibles sus episodios.
Después de todo lo ocurrido con Dámaso, las dos mujeres activarán el plan que han preparado para protegerse y ocultar la verdad. La tensión aumentará cuando una presencia inesperada comience a acercarse al lugar en el que se encuentran. Cualquier movimiento en falso podría revelar lo sucedido y dejarlas sin posibilidad de escapar.
Alejo y Luisa también deberán tomar una decisión importante. Ambos alcanzarán un acuerdo sobre el futuro de su relación después de las dificultades que han atravesado. El pacto marcará los siguientes pasos de la pareja, aunque todavía está por ver si será suficiente para superar los obstáculos que amenazan con separarlos.
Por otro lado, José Luis descubrirá cuál será el destino de su palacio, una noticia que puede alterar sus planes y abrir un nuevo conflicto en el Valle. Mientras intenta asimilar lo ocurrido, Victoria y Mercedes continuarán adelante con su arriesgada maniobra sin saber que alguien se encuentra cada vez más cerca de ellas.
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